Johnson virtuális bombát dobott a brüsszeli tárgyalóterembe, de az uniós vezetők még látnak esélyt a megegyezésre

Ismét több tízezren vonultak utcára, nem törődve azzal, hogy a kormányzat előző nap a rendkívüli állapot szigorított formáját vezette be Bangkokban.

Thaiföldön pattanásig feszültté vált a helyzet. Ismét több tízezren vonultak az utcára, s követeltek demokráciát, nem törődve azzal, hogy a kormányzat előző nap a rendkívüli állapot szigorított formáját vezette be a fővárosban, Bangkokban. Ennek értelmében betiltották az öt főnél nagyobb rendezvényeket, megerősítették a cenzúrát. A meglehetősen tágan értelmezhető intézkedés szerint ezentúl büntetik az „elégedetlenséget szító vagy a nemzetbiztonságot veszélyeztető” információk terjesztését. A Human Rights Watch emberi jogi szervezet közleménye kifogásolta, hogy a rendőrség vádemelés nélkül tartóztathat le bárkit 30 napra, s az őrizetbe vettek ez idő alatt nem találkozhatnak rokonaikkal és ügyvédet sem bocsátanak a rendelkezésükre. Phil Robertson, a HRW ázsiai részlegének igazgatóhelyettese a Guardiannak elmondta, hogy Thaiföld egyre inkább diktatórikus állammá válik. Az Amnesty International szerint sem volt semmi szükség a kemény intézkedésekre, mert a megmozdulások végig békések voltak. Közlések szerint Thaiföldön korlátozták egyes honlapok hozzáférését. A tüntetők például arról számoltak be, hogy a hatóságok elérhetetlenné tették a change.org honlapot, amelyen petíciót tettek közzé a király ellen. Azt kívánják elérni, hogy a közismerten nagy lábon élő Maha Vadzsiralongkornt, azaz X. Rámát minősítsék persona non gratává Németországban. Az uralkodó apja, a 2016-ban elhunyt Bumibol Adiljadej nagy köztiszteletnek örvendett, ám fiáról ugyanez nem mondható el kicsapongó életvitele miatt. A király ideje nagy részét Németországban tölti, s mint a berlini külügyminisztérium óvatosan meg is jegyezte: nem lehet uralkodni sok ezer kilométer távolságból.

X. Ráma 2017-ben, egyik első intézkedéseként olyan törvényjavaslatot fogadtatott el a parlamenttel, amelynek értelmében a királyság tulajdona felett ő maga rendelkezhet. Addig ez a királyi vagyonkezelő feladata volt. Az uralkodó a változásnak köszönhetően a Siam Commercial Bank és a Sam Cement Group résztulajdonosa lett. Emellett összesen 6560 hektárnyi földterülettel is rendelkezik, ennek egy része Bangkok üzleti központjában található, ahol a négyzetméterárak határa a csillagos ég. Maha Vadzsiralongkorn trónörökösként a királyi családban sem örvendett túl nagy népszerűségnek, a külföldi pletykalapok sokszor cikkeztek botrányairól. A rendőrség péntekre virradóra legalább húsz személyt vett őrizetbe, köztük diákvezéreket is, akik már hónapok óta tüntetnek a monarchia reformjáért. A történtek nyomán megrendülhet Prajut Csan-ocsa kormányának hatalma. A miniszterelnök jelezte: nem hajlandó lemondani, függetlenül attól, hogy az emberek fittyet hánytak a hatóságok intézkedéseire. A kormányfő 2014-ben katonai puccsal került hatalomra és tavaly, felettébb kétes körülmények között megrendezett választáson erősítette meg pozícióját. Mindenképpen új jelenség, hogy az általában hagyománytisztelőnek tartott Thaiföldön ilyen tekintélyes mozgalom jött létre az uralkodó ellen. Bár a tüntetők között a fiatalok dominálnak és a monarchiával egyre elégedetlenebb a lakosság, az is igaz, hogy a társadalom megosztott a kérdésben. „A megmozdulások stílusa teljesen új, ilyenre még nem volt példa. Azt jelzi, hogy egy új, jobb politikát óhajtó generáció született” – vélekedett Kevin Hewison, az Észak-karolinai Egyetem (Chapel Hill) professzora a Bild című német lapban. A tüntetéseknek szerinte nem a monarchiával való leszámolás a céljuk, hanem az, hogy korlátozzák az uralkodó jogait, anyagi lehetőségeit. A demonstrálók új alkotmányt akarnak és azt, hogy csökkentsék a királyi udvar költségvetését, illetve töröljék el a monarchia bírálatát tiltó törvényeket. Jelenleg akár 15 éves börtönbüntetéssel is sújthatják azokat, akik becsmérlő szavakkal illetik a királyt. Thaidöldön már a koronavírus-járvány kezdetén rendkívüli állapotot vezettek be, ezért van most szó annak szigorított formájáról. Ám, amint erre a kormányszóvivő is utalt az eseményektől függően még ennél keményebb intézkedések is várhatóak. A korábbi társadalmi megrázkódtatások, puccok és tüntetéshullámok általában megártottak a gazdaság pillérének számító turizmusnak, de ettől most nem kell tartania a kormánynak – a Covid-19 miatt eleve leállt az iparág.