Megkísérelték kirakni a SZFE-s hallgatókat

Az SZFE-n kívül eddig egyetlen más egyetemen sem tartották szükségesnek, hogy a járványhelyzet miatt az eredetileg tervezettnél korábban kelljen őszi szünetet elrendelni.

A járványra hivatkozva péntek este hat óráig kiüríttetné a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) épületeit Szarka Gábor kancellár, előrehozva az őszi szünetet. (Az SZFE kollégiumát nemcsak sok vidéki, hanem határon túli hallgató is lakja.) A módosítással az SZFE-es őszi szünet október 16-26-a közé esik (a tanév rendjének eredeti változatában október 22-28. volt meghatározva). Az új rektori utasítást nemcsak Szarka Gábor kancellár, hanem Novák Emil megbízott általános rektorhelyettes is aláírta, így annak kiadása nem jogszabályellenes: a felsőoktatási törvény értelmében „a rektor akadályoztatása, érintettsége vagy a rektori tisztség átmeneti betöltetlensége” esetén a rektorhelyettes jogosult az intézmény vezetésére. A járványhelyzetre való hivatkozás is logikusnak tűnhet, ha nem ismernék a Színművészeti körül kialakult helyzetet. Jelen esetben az őszi szünet előre hozása, az épületek kiürítése fertőtlenítés és karbantartás miatt egyértelműen azt a célt szolgálják, hogy kipaterolják az egyetem erőszakos átalakítása ellen tiltakozó hallgatókat, oktatókat. Ezt támasztja alá az is, hogy eddig egyetlen más egyetemen sem (még olyan intézményekben sem, ahova az SZFE-nél lényegesen több hallgató jár) tartották szükségesnek, hogy a járványhelyzet miatt az eredetileg tervezettnél korábban kelljen őszi szünetet elrendelni. – Kijelenthetjük, hogy a kancellár lényegében visszaél a járványhelyzettel – nyilatkozta lapunknak Budai Marcell, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) sajtófőnöke. Hozzátette: bár a rektori utasítás jogi szempontból nem kérdőjelezhető meg, az már mindenképp törvényellenes, hogy például kikapcsolják az internetet az SZFE épületeiben. A HÖOK pénteken közleményben is jelezte: hallgatókat elküldeni, tőlük hűségesküt elvárni, a dolgozókra nyomást gyakorolni, a zárakat stikában lecserélni „nem oké”. Felhívták Szarka Gábor figyelmét arra is, tartsa tiszteletben, hogy az SZFE ügyében Aáry-Tamás Lajos oktatási ombudsman is vizsgálatot indított, annak végéig hallgatói jogokat korlátozó és sértő intézményirányítási döntéseket ne alkosson.