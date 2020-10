Lefejeztek egy tanárt Párizs közelében

Az amerikai elnök újra kicsinyíteni igyekezett a fertőzés veszélyét.

A Pfizer gyógyszergyár bejelentése szerint november közepe előtt semmiképp nem lesznek készen a koronavírus elleni oltóanyaggal. Ez rossz hír a választások előtti csodában reménykedő Donald Trumpnak, de még rosszabb az amerikaiaknak. Az utóbbi időben napi 60 ezer fertőzésről és ezer körüli halálesetről érkeznek a hírek. A modellszámítás szerint a következő hónapok tragikusnak ígérkeznek, az év végéig akár 400 ezerre is emelkedhet a Covid-19 következtében elhunytak száma. A Fehér Ház után a Biden-Harris kampányt is utolérte a vírus: Kamala Harris két munkatársának lett pozitív a tesztje, így az alelnökjelölt hétfőig lemondta kampányrendezvényeit és hazament, jóllehet az ő próbája negatív lett. A járvány volt a fő témája a két jelölt egy időben, de külön csatornákon tartott televíziós fórumának is. A New York Times konklúziója szerint Trump és Joe Biden mintha nem külön városokban, hanem külön univerzumokban beszélt volna. Az elnök újra kicsinyíteni igyekezett a fertőzés veszélyét és azt a képtelenséget találta mondani, hogy a maszkot hordók 85 százaléka elkapja a koronavírust. Biden a tudományos megközelítés szükségességéről beszélt és arról, hogy Trump hiába gúnyolja érte, ő bizony maszkot visel, ha emberek közé megy. A két műsor közül kétségkívül Trumpé volt az izgalmasabb. Az NBC műsorvezetője, Savannah Guthrie többször bátran vitába szállt vele és visszakérdezett. Például akkor, amikor Trump azt állította, hogy fogalma sincs a QAnon nevű, bizarr összeesküvés-elméletekben hívő mozgalomról. – Nem ismerem – mondta az elnök. – Dehogynem ismeri, most mondtam el – felelte Guthrie. – Na jó, de attól az még nem tény – hárított újra az elnök. Az ABC csatorna műsorában George Stephanopoulos műsorvezető ismételt kérdésére Biden kibökte, hogy még a választások előtt megmondja, támogatja-e a kilenctagú legfelsőbb bíróság kibővítését – attól függően, hogy a republikánusok átverik-e a szenátuson a testületet végképp jobbra toló Amy Coney Barrett jelölését. Nagy meglepetésre Bident többen, mintegy 12.2 millióan nézték, mint Trumpot (10.3 millió), ami szintén csalódás lehet az elnöknek. Még nem teljesen világos, hogy megtartják-e a jövő csütörtökre, Nashville-be tervezett tévévitát – eddig csak Biden ígérte meg, hogy részt vesz, de Trump se hagyhatja ki az egyik utolsó lehetőséget, hogy behozza nagyjából 10 százalékpontos hátrányát.