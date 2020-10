Kétli a remdesivir gyártója a WHO eredményeit

Az eddig jónak hitt gyógyszer alkalmazása most vitákat váltott ki.

A Gilead Sciences Inc. amerikai vállalat a Reuters hírügynökségnek elmondta, hogy szerinte a WHO-kutatás adatai „ellentmondásosak, elhamarkodottak”, korábbi kutatások pedig már igazolták a szer előnyös hatásait. Korábban a Népszava is beszámolt arról , hogy az Egészségügyi VilágSzervezet (WHO) egy 30 ország 11 ezer Covid-19 betegét vizsgáló tanulmány alapján azt közölte, alig vagy egyáltalán nem befolyásolja a koronavírussal kórházba került betegek halálozási kockázatát, és úgy tűnik, nem segíti a betegek gyorsabb felépülését a remdesivir hatóanyagú vírusellenes gyógyszer. Ez a vírusellenes szer egyike azoknak, amelyeket Donald Trump amerikai elnök koronavírus-fertőzésének kezelésekor bevetettek . Korábbi kutatások azt mutatták ki, hogy csökkenti a felgyógyulási időt. A WHO több mint 30 ország 11 266 felnőtt páciense részvételével végezte a kutatást. A kapott bizonyítékok meggyőzőek voltak – közölte a világszervezet. A Gilead szerint a remdesivir más vizsgálatai – köztük az is, amely 1062 páciens részvételével placebóval hasonlította össze a szert – kimutatták, hogy a kezelés csökkenti a Covid-19-ből való felépülés idejét.