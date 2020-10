Több mint 11 ezer új fertőzöttet találtak egy nap alatt Csehországban

Vissza kell szerezni a lengyel médiát – adta ki a jelszót a jobboldali-konzervatív Jog és Igazságosság (PiS) Párt vezére még a tavasszal. Most állami olajcéggel vásároltatnák fel maguknak a vidéki sajtót.

Jaroslaw Kaczynskit régóta nyugtalanította, hogy képtelen maga alá gyűrni a teljes tömegtájékoztatási spektrumot Lengyelországban. A korábban független közszolgálati rádiót és televíziót még az első győztes választás, azaz 2015 után sikerült pártszolgálattá változtatni, de ez neki nem elég. Az augusztusi elnökválasztás idején is kiderült, hogy a független lapok és a magántévé képesek megrendíteni a PiS kommunikációs monopóliumát. „Németek befolyásolják a lengyelek választását!” – harsogott a jobboldali propaganda. A Fakt című legnagyobb bulvárlap, az Onet hírportál és a Newsweek Polska liberális hetilap valóban az Axel Springer-Ringier médiakonglomerátum tulajdona, ahogy a német Passau Verlag leányvállalata, a Polska Press birtokolja gyakorlatilag a teljes Varsón kívüli sajtót. A két vezető országos lap a balliberális Gazeta Wyborcza és a konzervatívabb Rzeczpospolita is ellenzéki. Nagyon fájdalmas a jobboldal számára, hogy nincs befolyásuk az amerikai tulajdonú TVN tévé-hálózatra. Pawel Nowacki független médiaelemző pár hete írt a PiS terveinek nehézségeiről a Wirtualnemedia.pl szakportálon. Azt feltételezte, hogy az Orlen nevű, állami tulajdonban lévő szénhidrogénnel foglalkozó lengyel óriásvállalat esetleg megvásárolhatná a vidéki lapok és helyi internetes portálok sokaságát kiadó Polska Presst. A szakértő most a Népszava kérdésére azt felelte, a PiS-t nyugtalanítja, hogy nincs monopóliuma az információs piacon, ahol nem csak az ellenzéki Gazeta Wyborcza, de a tekintélyes regionális lapok is független elemzéseket közölnek. Azt szeretnék, hogy a regionális és helyi média, mindenekelőtt az internetes portálok csak jót és szépet írjanak a kormányról. Pár napja Piotr Glinski miniszterelnök-helyettes jelentette be, hogy több variációjuk is van a média „visszalengyelesítésére”. Nowacki szerint azonban a kormány megriadt, mert Georgette Mosbacher amerikai nagykövet kijelentette: súlyosan hathat Varsó megítélésre, ha csorbítják a sajtószabadságot. Ha ez bekövetkezik – intett a nagykövet asszony, az nem csak az amerikai beruházásokat, de a katonai jelenlétet is negatívan befolyásolná. Ez a védőernyő nem csak a Discovery tulajdonában lévő TVN tévére, de az Axel Springer-Ringier médiára is érvényes, hiszen már az is egy amerikai – ráadásul Trump-barát – pénzügyi csoport kezében van. Így maradt koncnak a Polska Press. Az Orlen ugyan állami cég, de magánvállalatként lép fel, s így nem számítana államosításnak, ha egy leányvállalata megszerezné a regionális sajtót. Nowacki, aki hosszú ideig dolgozott a Polska Press-nél, elképzelhetőnek tartja, hogy a passaui tulajdonosok jó pénzért eladnák a céget, hiszen már sokszorosan megkeresték az eredeti árát, a profitot pedig ingatlanokba fektették Lengyelországban. Az átvétel – amely elsősorban az internetre koncentrálna – szerinte nem megy egyik napról a másikra. Csábító lehet a kormánypárt számára, hogy a konszernnek hat nyomdája is van, s rengeteg helyi és ingyenes újságot is kiadnak, amelyek szinte minden vidéki háztartáshoz hozzáférést adnak. Nowacki szerint a kormánynak legkésőbb 2021 elejéig át kell nyomnia a zsákmányszerzést, mert azután már közeleg a következő szejm-választás. A szakértő azonban kételkedik benne, hogy a jobboldalnak lenne olyan tartalékban várakozó újságíró gárdája, amely át tudná venni ezeknek a médiumoknak tartalommal való megtöltését. A lengyel kormánypropaganda az információs monopóliumokat is támadja, a nagy cégek, mint a Gazeta Wyborczát kiadó Agora szétszabdalását is követeli. Pawel Nowacki szerint a sok kistulajdonos birtokában lévő Agora megszerzése aligha sikerülne. A liberális lapot akkor tudnák megszorongatni, ha megszerzik a PP azon nyomdáit, ahol most az újság vidéki mutációi készülnek. Az Orlen-ügyletnek van a szakértő szerint a PiS számára egy hátulütője: a most független lapokat megszerezheti, de azok egy választás után automatikusan az ellentábor kezébe hullanának.