Anglia felét érintik már a helyi szigorítások

A szigetország egyre sivárabb helyzetén nem segít, hogy Boris Johnson szerint megkezdődött a felkészülés a megállapodás nélküli Brexitre.

Két nagyvárossal akadoznak jelenleg a brit kormány tárgyalásai. Hazai pályán megrekedtek a Nagy-Manchesternek a legsúlyosabb, 3-as kockázati szintbe való besorolásáról szóló egyeztetések, miután a Downing Street nem hajlandó elfogadni a volt munkáspárti miniszter, Andy Burnham főpolgármester és más helyi potentátok anyagi követeléseit a vészhelyzet által érintett vállalkozások és azok alkalmazottainak kárpótlására. Brüsszellel pedig azért maradnak el legalábbis a hétfőre tervezett megbeszélések, mert Boris Johnson pénteki kijelentései szerint az Európai Unió „feladta a szabadkereskedelmi megállapodás gondolatát, de legalábbis nem látni semmiféle előrehaladást”. A szombati pozitív hír az volt, hogy a kormány legalább az oly sokat bírált tesztelés területén drámai áttörésre készül. A The Times napilapnak nyilatkozó tudós szerint „abszolút lehetségesnek látszik”, hogy a szigetország karácsonyra napi egymillió koronavírus-kontrollvizsgálatot lesz képes elvégezni, ami megháromszorozná a jelenlegi, maximum 300 ezres kapacitást. Máris óriási előrehaladást jelent az a tény, hogy a kísérleti, a szájgaratüreg nyálkahártyájáról vett mintát értékelő, a terhességi próbák gyorsaságával felérő tesztek már ezen a héten megkezdődnek az észak-angliai gócpontok iskoláiban és egyetemein. Ha ez a vizsgálat beválik, realitássá válik a Boris Johnson által még a nyár elején kilátásba helyezett „világbajnok” tesztelési gyakorlat. Nagy előnyének látszik, hogy ha egy-egy osztályban, csoportban felüti a fejét a járvány, nem kell egy egész iskolát, vagy egyetemet elszigetelésre ítélni, mert a rendszeres kontroll féken tarthatja a kór terjedését. Kevésbé volt viszont örvendetes fejlemény, hogy szombaton újabb 16171 Covid-19 megbetegedést regisztráltak, illetve az északnyugat-angliai Lancashire régió csatlakozott Liverpoolhoz a legveszélyeztetettebb zónában. A térség ismertebb városai közé tartozik a tengerparti Blackpool, az adminisztratív központ Preston és Burnley, összesen 1,2 millió ember. Ezen a szinten csak az ún. „tápláló ételeket”, azaz nem csak szendvicset, vagy sós falatkákat kínáló kocsmák, illetve éttermek nyithatnak ki, míg a szerencsejáték-termek, kaszinók zárva maradnak. Különböző háztartások tagjai sem bent, sem kint nem találkozhatnak, de még az egy fedél alatt élőkre is vonatkozik a maximum 6 személy együttesének szabálya, amikor kimerészkednek. A lancashire-iek még örülhetnek, mert ők a liverpooliakkal ellentétben legalább konditerembe mehetnek. Vasárnap fokozódott a nagy-manchesteri főpolgármesterre nehezedő nyomás, miután kiderült, a liverpooli régió összesen immár 51 millió font extra támogatást kapott a kormánytól a korlátozások hatásának enyhítésére. Steve Rotherham munkáspárti főpolgármester, akit Boris Johnson az elmúlt napokban többször is a kormány és a régiók közötti együttműködés bajnokaként állított be, az új szubvenciót „örvendetes hírnek” nevezte a „gazdaság és több ezer ember szempontjából, akik ezekben a nehéz időkben támogatáshoz jutnak”. Andy Burnham és a Downing Street viszont folyamatosan egymásra hárítja a felelősséget a megbeszélések halogatása miatt. Michael Gove, a miniszterelnöki hivatal vezetője vasárnap reggeli Sky News interjújában „politikai helyezkedésnek” minősítette a manchesteri mayor viselkedését. Gove portfóliójának már eddig is része volt az egy esetleges „no-dealre” való felkészülés, ami péntektől, Boris Johnson állásfoglalása óta hivatalos politikának számít. A kabinetminiszter a The Sunday Times-ban közzétett cikkében figyelmeztette Brüsszelt, hogy az Egyesült Királyság fel van készülve az új helyzetre, a WTO, Világkereskedelmi Szervezet elvein alapuló kereskedelmi kapcsolatokra és „úrrá lesz a várható turbulencián”. Az egykori újságíró sértődötten jelenti ki az után, hogy a szigetországnak nem sikerült elérnie a Kanadával fennálló megegyezés feltételeit: „Úgy látszik, az EU számára az igen nem megfelelő válasz. Amit Brit Columbia megkaphatott, az túl jó lehet a brit embereknek”. A Downing Street reményei szerint a brit reakció és intervenció, benne egy hétfőn induló „Kifutunk az időből” tematikájú reklámhadjárattal, tárgyalási politikájának enyhítésére bírja rá Brüsszelt, hiszen meg kell értenie, hogy ha a most zajló tárgyalásokon nem sikerül dűlőre jutni, hosszú évekig nem lehet majd újabb érdemleges megbeszéléseket folytatni.