Nem az elektronikai cikkek lesznek a Black Friday slágerei

A korábbiaknál visszafogottabb ünnepi költekezésre számíthatnak a webáruházak. A vásárlók többsége tavasszal már megvette az ilyenkor slágernek számító laptopokat és mobiltelefonokat.

Miközben Amerikában a koronavírusjárvány miatt megváltozott vásárlási szokások kapcsán minden idők legnagyobb webes Black Friday-jára készülnek, a magyar e-kereskedők kilátásai korántsem ilyen biztatók. A kijárási korlátozások tavasszal ugyan minden eddiginél több vásárlót tereltek az online térbe, és ők költekeztek is rendesen a webáruházakban, a trend azonban egyelőre nem bizonyult tartósnak. Az online boltok forgalma az idei első negyedévi 21 százalékos bővülés után a második negyedévben 47 százalékra ugrott éves alapon, a harmadik negyedévre azonban már ismét csak 19 százalékon állt a mutató. Hasonló ugrás majd visszaesés figyelhető meg az online vásárlások számában és kosárértékében is. A GKI Digital adataiból az is látszik, hogy a második negyedévi bővülés a műszaki és számítástechnikai cikkek, valamint az élelmiszereket és drogériai termékeket magába foglaló, úgynevezett FMCG területén volt a legerőteljesebb. A műszaki cikkek forgalma például 84 százalékkal emelkedett a második negyedévben. A home office-ba küldött dolgozók, illetve digitális oktatásra kényszerült családok ugyanis tavasszal sorra vették a számítógépeket, laptopokat, tableteket, mobiltelefonokat. Vagyis éppen azokat a műszaki és számítástechnikai cikkeket, amelyek „békeidőben” a Black Friday fő slágerei voltak. Az egy-egy drágább műszaki cikkre adott nagyobb kedvezmény a korábbi években mágnesként vonzotta be a vásárlókat a webáruházakba. Mivel azonban az idén ezeket jórészt már mindenki megvette, akinek volt rá pénze, az idei ünnepi szezon húzóereje valószínűleg nem a műszaki kategória lesz – mondta érdeklődésünkre Madar Norbert, a GKI Digital vezető tanácsadója. Hozzátette: a „kirakatban”, vagyis a nyitó oldalakon persze most is ott lesznek az akciós televíziók, tabletek és mobiltelefonok, ám valószínűleg nem ezekből fognak sokat eladni. Az idén inkább az olyan termékekre lesz nagyobb kereslet, amelyekre amúgy is szükség van, de ajándéknak is kiválóak. Szépségápolási termékek, játékok, könyv, ruházati cikkek kerülhetnek be így most nagyobb számban a virtuális kosarakba az ünnepi vásárlások során. Emellett az olyan kisebb értékű szórakoztatóelektronikai cikkek is népszerűek lehetnek, mint fülhallgató vagy a hangszóró. Az idén november 27-re eső, Amerikában hagyományosan a karácsonyi vásárlási szezont megnyitó Black Friday Magyarországon inkább az e-kereskedelemben terjedt el. Miután a járványhelyzetben az online vásárlás népszerűsége Magyarországon is nagyot ugrott, akár kiemelkedő forgalmat is hozhatna az e-kereskedelemben az idei ünnepi szezon. Az adatokból azonban inkább arra lehet következtetni, hogy a megugrás javarészt a hagyományos boltokból átterelődött forgalomnak, valamint az előrehozott költéseknek köszönhető – hívta fel a figyelmet Madar Norbert. Ráadásul, ahogy feloldották a korlátozásokat tavasz végén, ezek a pluszvásárlások eltűntek az online térből. A webáruházak látogatottsága ugyanakkor nem esett vissza a nyári hónapokban sem, csak a költekezés lett visszafogottabb. Madar Norbert szerint ennek hátterében a lakosság elkölthető jövedelmének csökkenése állhat, hiszen a járvány miatt sokan váltak munkanélkülivé, illetve a részmunkaidős foglalkoztatás miatt sokak fizetése csökkent. A bizonytalan gazdasági környezet is óvatosságra inti a vásárlókat. Hogy az ünnepi szezonban hogyan állnak majd hozzá a vásárláshoz az emberek, a hagyományos vagy az online boltokat választják-e, azt most különösen nehéz megjósolni. Madar Norbert szerint a kereskedelem egészét tekintve várhatóan nem lesz erős az idei ünnepi időszak, sok vásárlás ugyanakkor átterelődhet az online piacra. Hogy pontosan mennyi, az erősen függ az aktuális járványhelyzettől és az esetleges korlátozásoktól. Sok a nyitott kérdés: lesznek-e lezárások, korlátozások, megjelenik-e a kereskedelemben vagy a logisztikai szolgáltatóknál a vírus, mennyire lesz biztonságos boltba menni – sorolta.



A futárcégek bírni fogják A korábbi években mindig jelentősen megterhelték a futárcégeket az ünnepi szezonban megugró megrendelések, ám a járványhelyzet már felkészülten érte őket. A korábbi erős versenyben már végrehajtott fejlesztéseknek köszönhetően például szinte azonnal tudták biztosítani az érintésmentes fizetési lehetőséget. A turizmus bedőlésével az évek óta komoly munkaerőhiánnyal küzdő logisztikai szektor legutolsó problémája is megoldódott: a futárcégek tömegével vették fel az addig a vendéglátásban vagy idegenforgalomban dolgozó munkavállalókat. Így már a tavasszal tapasztalt hirtelen kilengéseket is ki tudja szolgálni a logisztika, hiszen az állandókon túl „beugrós” futárokat is be tudnak vetni, ha arra van szükség. Az ünnepi szezonban ezért Madar Norbert szerint várhatóan idén nem lesz fennakadás a csomagok kézbesítésében. A szűk keresztmetszet most inkább a kölcsönzött munkaerővel, külföldi vendégmunkásokkal is dolgozó csomagelosztó központokban van, ahol, ha felütné a fejét a vírus, akkor az dominóként dönthetené be az egész szektort. A cégek azonban nagyon odafigyelnek a vírusra, komoly biztonsági intézkedéseket alkalmazva készülnek az idei szezonra.