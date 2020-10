Szurkolók csaptak össze a rendőrökkel Prágában

Termenként és vetítésenként csak ötven nézőt engedhetnek be.

Andrew Cuomo, New York állam kormányzója bejelentette, hogy pénteken kinyithatnak a New Yorkon kívüli mozik. A moziüzemeltetők, akik jelentős nyomást gyakoroltak a törvényhozókra, nagy győzelemként üdvözölték a szombat délután bejelentett hírt – írta a The Hollywood Reporter. A filmszínházak termenként és vetítésenként csak ötven nézőt engedhetnek be.



A Los Angeles-i után második legnagyobb nézőszámot jelentő New York városi mozik kinyitásáról még nincs szó.

Cuomo sajtótájékoztatóján elmondta, hogy



csak azokban a megyékben nyithatnak ki a mozik, ahol két hét átlaga alapján a lakosság két százalékánál kevesebb a koronavírus-fertőzött, és ahol nincsenek gócpontok.

A mozikban maszkot kell viselni, csak a nézőtéren ülve, evéskor vagy iváskor lehet levenni. A távolságtartásra is figyelni kell. Néhány nappal korábban a Global Cinema Federation (GCF) mozis szervezet levelet írt a kormányzónak, azt kérték, hogy a lehető leghamarabb kinyithassanak a filmszínházak. Új filmek nélkül, melyeket a mozikban vetíthetnénk, szervezetünk sok tagja nem lesz képes fennmaradni – írták.

„Augusztus 19-én azt mondta, a mozik lesznek a következők. Több mint egy hónappal később még mindig nem látszik a New York állambeli mozik újranyitásának útja” – fogalmaztak.

A szervezet szerint ha nincsenek világos tervek a mozik nyitására, az elijeszti a stúdiókat, így az idén már nem mutatják be új filmjeiket. Hozzátették, hogy nem jelentettek még olyan fertőzést, amely moziból eredt volna. Az egyetlen élő szereplős hollywoodi film, amelyet 2020-ban bemutatnak az észak-amerikai mozik, az a Wonder Woman 1984, amely a tervek szerint karácsonykor debütál.