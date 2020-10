Földrengés volt Miskolc közelében

Ez az országos tisztifőorvos szerint egy nemzetközileg elismert arány.

Magyarország sem kivétel az alól, hogy Európa-szerte emelkedik a pozitív koronavírusos fertőzöttek száma – jelentette ki Müller Cecília országos tisztifőorvos az Operatív Törzs hétfői tájékoztatóján.

Megerősítette, hogy újabb 1478 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 47 768 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 31, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 1173 főre emelkedett. A magas kockázatú csoportoknál elmondása szerint nagyobb az esély a szövődményekre, a betegség súlyos lefolyására. 14 312-en már meggyógyultak, az aktív fertőzöttek száma pedig 32 283 fő. Kórházban 1896 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 188-an vannak lélegeztetőgépen. Ez megfogalmazása szerint szintén növekvő tendenciát mutat. Azt mondta, hogy sokan gyógyulóban vannak, és lekerülhetnek a lélegeztetőgépről, tehát nem jelent egy „végső sorsot” az, ha valaki súlyos állapotban kórházba kerül. Úgy vélekedett, hogy a legjobb védekezés az, ha nem kapjuk el a betegséget, ezért fontos a járványügyi szabályok betartása. Az elhunytak életkora 49-től 94 éves korig terjedt, és valamennyien a fertőzés mellett is szenvedtek „kísérő betegségben”. Jellemzően szív- és érrendszeri, illetve daganatos betegségekről van szó. Az influenzaoltásról elmondta, hogy az rendkívül nagy segítséget jelent a krónikus betegeknek. Nagy azok köre, akik a koronavírus, illetve az influenza szempontjából is érintettek lehetnek, ezért az országos tisztifőorvos szerint nagyon fontos, hogy legalább az egyik ellen védettek legyenek. Javasolta, hogy akik koruk vagy foglalkozásuk miatt fokozottan veszélyeztetettek, mindenképpen kérjenek influenzaoltást. A PCR-tesztelést alkalmazták eddig, amit a WHO is ajánlott hatékonysága végett. Most már viszont újabb tesztek is elérhetőek, amelyek nem a betegség lefolyását igazolják, hanem az aktuálisan zajló állapotot mutatják ki, vagyis az aktuális fertőzöttséget azonosítják. A Nemzeti Népegészségügyi Központban is bevizsgáltak ilyen antigén-alapú gyorstesztet, amely megbízhatónak bizonyult. Ha valakit fertőzés-gyanúval kórházba kell szállítani, mert súlyos az állapota, már a mentőben elvégezhetik a tesztet, és mire beérnek vele a kórházba, meglesz a teszt eredménye. Ahogy mondta, a diagnosztika is folyamatosan fejlődik, és élnek is ennek lehetőségével.

Kiss Róbert alezredes elmondta, hogy megváltoztak az Ausztriába beutazás feltételei, de Magyarországról még korlátozás nélkül lehet belépni az országba. Hétvégén 190 rendőri intézkedést hajtottak végre a járványügyi szabályok megszegése miatt. Többnyire figyelmeztetéssel élt a rendőrség a védelmi intézkedések szeptember 21-i hatályba lépése óta. Pénteken éjjel egy esztergomi szórakozóhelyen 23 óra után is kiszolgálták a vendégeket, ezért a rendőrség szabálysértési feljelentést tett. Kiss Róbert felhívta a figyelmet arra, hogy a vendéglátóhelyek tartsák be a szabályokat. Hatósági házi karanténban 24 929-en vannak az országban, a hétvégén 5199 karantént rendeltek el. Magyarország határain zavartalan a forgalom, néhol kisebb várakozásra kell számítani. Újságírói kérdések: Müller Cecília elmondta, hogy az iskolás gyerekeknek nem kell maszkot viselniük az iskolában, mert az nagy terhelést jelentene nekik. Nem elvárható, hogy napi 6-8 órán át viseljék a maszkot. Akik fokozottan veszélyeztetettek a fertőzés szempontjából, azoknak szabadtéren is javasolt maszkot viselniük, nem csak zárt térben. Az országos tisztifőorvos közölte, hogy oltani azt szokták, akit az orvos olthatóvá nyilvánít. Ha valaki átesett a Covid-on, de már három napja tünetmentes, és a tünetek kezdetétől tíz nap telt el, akkor gyógyultnak nyilvánítható. Vannak olyan esetek, amikor az olthatósághoz a gyógyulás időtartamát kicsit megnyújtják.

– Magától senki ne induljon el a rendelő felé – javasolta Müller Cecília azoknak, akik influenza ellen szeretnék magukat beoltatni.

Aki influenzaoltást szeretne kapni, az hívja fel az orvosát, és mindenképpen időpontra érkezzen. Arra a felvetésre, hogy a második hullámban lakosságarányosan az egyik legrosszabbul teljesítő ország vagyunk, Müller Cecília azt válaszolta, hogy ez egyszerűen nem igaz. Közölte, hogy a statisztikai adatgyűjtés országonként eltérő, de törekvés van arra, hogy összehasonlítsuk az adatokat. A WHO egymillió lakosra nézve vizsgálja a fertőzöttek és az elhunytak számát.

Ez alapján a fertőzöttek számát tekintve az Európai Unióban a 10. helyen, az elhunytak számát tekintve pedig a 14. helyen állunk.

Úgy fogalmazott, hogy a középmezőnyben vagyunk.

Egy szociális intézmény Covid-beteg dolgozója mikor mehet vissza dolgozni? Müller Cecília szerint ők sérülékeny csoportok közé térnek vissza. Jellemzően a 10. napra gyógyulttá válhatnak, de tőlük mindenképpen két PCR-tesztet kérnek biztosítékul. Hangsúlyozta, hogy a pozitivitás és a fertőzőképesség nem ugyanaz. A közeledő Halottak napjára az országos tisztifőorvos azt tanácsolta, hogy kerüljük el a csoportosulást és a fizikai kontaktust. Ha egy fertőzött gyerek egy háztartásban él egy idős, krónikus beteggel, akkor minden erővel meg kell védeni az idős családtagot. Ha lehetőség van rá, tartózkodjanak külön szobában, vagy ha van vidéki rokon, érdemes nála elhelyezni. A lélegeztetőgépre került betegek felgyógyulási aránya 50 százalékos. Müller Cecília Szlávik János főorvostól úgy tudja, hogy a páciensek fele gyógyul meg azok közül, akik lélegeztetőgépre kerülnek. Ez az országos tisztifőorvos szerint egy nemzetközileg elismert arány. Javasolta, hogy ne ijedjünk meg, ha súlyos állapotban kórházba kerülünk, mert már nagyon sok lehetőség van a kezünkben a koronavírusos betegek gyógyításához.