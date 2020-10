Vajon ez egy új művészi korszak névjegye a Vígszínházban?

Megvehető-e a morál? - ezt feszegeti Dürrenmatt Az öreg hölgy látogatása című darabja a Vígszínházban, az új igazgató Rudolf Péter népes szereplőgárdát felvonultató rendezésében.

A kisvárosba vonat érkezik. A lakosok beleremegnek a várakozásba. Együtt rezdülnek a zörejjel, a szerelvények fuvallatával. A csodát várják, a megmentőt. A háttérben a Vígszínház hatalmas színpadán Bagossy Levente szoborszerű díszlete. A képzőművészeti installációnak is beillő alkotás egymásra dobált székekből áll, van amelyik a feje tetejére, más oldalra fordítva. Egymásba kapaszkodnak, de mégis a káoszt, a szétesést jelképezik. Dürrenmatt ma is érvényes darabját, Az öreg hölgy látogatását Rudolf Péter rendezte meg a Szent István körúton. Talán egy új művészi korszak névjegyének szánva. Noha a folytonosság is benne van a választásban, hiszen Sulyok Mária az ősbemutatón, aztán később Ruttkai Éva már nagy betegen eljátszotta korábban a címszerepet a Vígben, az utóbbi előadásban Rudolf Péter is benne volt. Most az eredeti tervek szerint Börcsök Enikő lett volna az öreg hölgy, de Hegyi Barbarának kellett beugrania. Rudolf Péter sok szereplőben gondolkodott, a társulat mellett statiszták, zenészek népesítik be a színpadot, a mozgásért felelős Méhes Lászlónak köszönhetően sok látványos jelenet szemtanúi lehetünk. A mozdulatok, a gesztusok meghatározó szerepet kapnak. A morál ingadozását képesek megjeleníteni. A darab ugyanis egy erkölcsi próbatételről szól. A milliárdos nő hazautazik a csődben lévő szülővárosába, és meg akarja vásárolni az igazságot, az ő igazságát. Hiszen a kapitalizmusban, főleg az eredeti tőke felhalmozás idején minden eladó. Mindent és mindenkit meg lehet venni, csak idő kérdése, hogy ki mikor adja fel az elveit, mikor adja be a derekát. Csak zsarolni kell, szorongatni és előbb-utóbb beáll a sorba. Az előadás ezt a folyamatot ábrázolja, groteszk filmszerű humorral és olykor dermesztő drámaisággal. Van aki fát, játszik, más kakukkot, meg rendőrt, tanárt, festőt, papot.



A karakterek aztán egy képpé formálódnak, ilyenkor olyan a néző érzete, mintha hatalmas kiáltást hallana, noha a szereplők az adott pillanatban némák. Nem egyenletes telítettségű az összjáték, de a törekvés jól érzékelhető, Rudolf Péter szerette volna egy irányba terelni a társulatot, mint egy főiskolai vizsgán, különböző helyzetekbe hozni kollégáit.

„Az emberséget nem jegyzik a tőzsdén, uraim. Engem viszont igen. Ha akarok, egy egész világrendet vásárolok magamnak. Kurvát csinált belőlem a világ? Ám legyen! Akkor én bordélyházat csinálok a világból. Aki benne akar lenni a buliban, perkálja ki a belépti díjat, vagy hűtse le magát. Ez egy tisztességes alku. Fingent egy gyilkosságért, konjunktúrát egy hulláért.”

Ezt vágja a város lakóinak, elöljáróinak a képébe Az öreg hölgy. Hegyi Barbara egy tömbből, tónusból alakítja Clara Zachanassiant. Ő nem inog meg egy pillanatra sem. Bosszúért jött és addig nem nyugszik, amíg azt el nem éri. Hozza az őrületét, a hóbortjait, kompenzálni szeretné valahogy azt a sok borzalmat, amit átélt. Csakhogy most felül van, ő diktál. Hegyi Barbara ezt hatásosan érzékelteti, de az árnyalatokból, a személyiségének különböző rétegeiből kizárja a nézőt, így a drámája is könnyen és gyorsan lekottázható. Hegedűs D. Géza Alfred Ill szerepében teljes sorsot tár elénk. A vétkező kamasztól, az áldozattá váló gyarló férfiig. Elhibázta, megbűnhődik érte. Vállalja a mártíromsággal járó emberit. Képes lenne újra szerelmes lenni, újrakezdeni az egészet. De a sorsa más forgatókönyv szerint alakul. Kiemelkedik a sok szereplő közül a polgármestert játszó Kőszegi Ákos, aki lassan, önmagát is meggyőzve, a városért mindent beáldoz, még a saját ígéretét, becsületét is. Nagyon erőteljes, ahogy a rendezés a hatást vadászó, manipuláló média jelenlétét mutatja. Az előadás végén, miután megvan az adomány, mindenki lesüllyed a mélybe, majd aranyozott ruhában visszatér rémült tekintettel, ráeszmélve, mi is az ára a luxusnak. Friedrich Dürrenmatt: Az öreg hölgy látogatása Kurdi Imre fordítása alapján a vígszínházi változatot Hársing Hilda és Rudolf Péter készítette Rendezte: Rudolf Péter