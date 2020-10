Trump idiótának tartja a járványügyi szakértőjét

Anthony Faucinak közel 50 éves tapasztalata van, de úgy fest, ez nem zavarja az elnököt.

„Az embereknek elege van már a Covidból. Az embereknek elege van már abból, hogy folyton Faucit kell hallgatniuk, meg ezeket az idiótákat, akik rosszul fogták meg a dolgot”

Utóbbit állítólag egy kampány-telefonhívás szerint mondta Donald Trump az Egyesült Államok egyik legelismertebb járványügyi szakemberéről, az Allergia és Fertőzőbetegségek Nemzeti Intézetének vezetőjéről. A CNBC értesüléseit a portfolio.hu szemlézte . Arról is beszélt, csak az esetleges negatív médiavisszhang miatt nem rúgja ki. Később saját magát cáfolta meg, hiszen maga ismerte el, a törvény szerint nem is távolíthatja el.

„Ez a fószer egy katasztrófa”. Majd megjegyezte, Fauci már „500 éve” betölti az amerikai járványügyi és allergológiai hivatal vezetői tisztségét.

Kettejük ellentéte már korábban is megmutatkozott, amikor többször tartottak sajttájékoztatót és Fauci minduntalan kiigazította Trumpot, amikor az félrevezető dolgokat mondott a koronavírusról. Ugyanakkor nemrég azt is nyilatkozta, csak idő kérdése volt, hogy az elnök mikor kapja el a koronavírust. A szakembernek közel fél évszázados tapasztalata van a járványkezelésben, többek között az AIDS-járvánnyal is a nyolcvanas években. A most 79 éves szakember - aki hat elnök alatt is hivatalában maradt - a sajtóhírek szerint addig nem akar visszavonulni, ameddig nem lesz meg a HIV elleni oltás.