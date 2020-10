Rendőrautó mögé parkolt a jogosítvány nélkül furikázó, bedrogozott férfi

Az autót a fivérétől vitte el a polcról leemelt slusszkulccsal.

Bátyja autójával, vezetői engedély nélkül furikázott egy férfi, a zsebében droggyanús anyag volt és a tesztje is pozitív lett – írja a police.hu. A rendőrség közleményében az áll: múlt vasárnap, késő este épp visszatért fóti fivéréhez annak kocsijával a 35 éves férfi, amikor a járőrök igazoltatták. Nem sokkal korábban a tulajdonos jelezte, hogy valószínűleg öccse volt, aki elvitte járgányát a polcról leemelt slusszkulccsal. Egyszercsak nem találta nála tartózkodó testvérét és kék autójának is lába kélt. Míg zajlott az adatok rögzítése, a házhoz visszatért és a rendőrautó mögötti füves területre leparkolt a kék kocsi. A testvér kiszállt a volán mögül, a járőrök pedig megszólították. A lelassult beszédű és koordinálatlan mozgású férfiről kiderült, korábban a rendőrség 2021. márciusig eltiltotta a járművezetéstől, sőt a kabátja is rejtett némi illegális anyagot. Mivel a gyorsteszt amfetaminra, metamfetaminra, THC-re és BZO-ra is pozitív eredményt hozott, kettős mintavételre előállították. Kábítószer birtoklása, valamint járművezetés bódult állapotban vétségének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás, egyben szabálysértési feljelentést tettek ellene az engedély nélküli vezetés miatt.