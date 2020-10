Koronavírusos lett a Veszprém kapusa

A Barcelona elleni idegenbeli mérkőzéssel kezdi el szereplését az FTC a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörében, nyomás csak az ellenfélen van.

A Barcelona vendégeként lép pályára ma este 21 órakor (tv: M4 Sport) az FTC a Camp Nouban. Bár a koronavírus-járvány miatt a helyi hatóságok nem engednek be nézőket a lelátóra, így is felejthetetlen emlék lesz a játékosok és a szurkolók számára is ez a mérkőzés. A ferencvárosiak vezetőedzője, Szerhij Rebrov az egyetlen a magyar bajnok keretéből, aki tétmeccsen találkozott már a katalán sztárklubbal: az ukrán tréner a Dinamo Kijev játékosaként ráadásul nemcsak ott volt a pályán, hanem gólt is szerzett a Camp Nou-ban a BL-ben 1993-ban, igaz, a mérkőzést a katalánok nyerték meg 4-1-re. Rebrov 1997-ben is szerzett gólt Barcelonában, akkor a kijeviek 4-0-ra győztek vendégként, ez volt a katalán klub történetének egyik legsúlyosabb veresége otthon a legelőkelőbb európai kupasorozatban. A BL-csoportkör elérése számunkra ünnepi esemény, a rivális számára a mindennapok része: az FTC 1995 után másodszor jutott el oda, ahol a Barcelona 25 éve nemcsak mindig jelen van, hanem 2008 óta megszakítás nélkül az első helyen zárta a csoportkört. Lionel Messiék az elmúlt harminchat hazai BL-találkozójukon nem szenvedtek vereséget, harminckét győzelem és négy vereség az imponáló mérlegük, csoportkörben 2009 óta nem kaptak ki otthon. A találkozót megelőző sajtótájékoztatón Ronald Koeman, a hazai együttes szakvezetője arról beszélt, hogy csapata mindig nyomás alatt játszik, gyakorlatilag állandó győzelmi kényszerben.



Volt ferencvárosi a legjobb barcelonai A Barcelonának három magyar futballistája volt, akik játszottak a Ferencvárosban is: Kocsis Sándor, Czibor Zoltán és Kubala László szerepeltek az FTC-ben is. Utóbbit 1999-ben a katalán együttes szurkolói a Barcelona 20. századi történetének legjobb játékosának választották, szobra ott áll a Camp Nou bejáratánál.

"Jól akarunk kezdeni a Bajnokok Ligájában, meg akarjuk nyerni a meccset - hangsúlyozta a holland szakvezető a Nemzeti Sport helyszíni beszámolója szerint. - Kemény találkozóra készülünk, nyugodtan kell futballoznunk, de mindenképpen győzni akarunk. Nem gondoljuk, hogy ez könnyű meccs lesz. A szombati el Clásico most nem fontos, a keddi mérkőzéssel foglalkozunk.” "Real Madrid-szurkoló vagyok, persze a Barcelonát is maximálisan elismerem - mondta Dibusz Dénes, az FTC válogatott kapusa. - Tudjuk, mekkora dolog a spanyolokkal játszani. Persze ők is hús-vér emberek, ugyanúgy készülünk rájuk, mint bárki másra. Ha olyan szervezetten játszunk, ahogyan a Celtic és a Dinamo Zagreb ellen vagy tavaly az Európa-liga-meccseken tettük, akkor nem elképzelhetetlen a jó eredmény."



Pályán Gulácsiék A két magyar válogatott játékost foglalkoztató RB Leipzig is elkezdi szereplését a BL-ben. Gulácsi Péter és Willi Orbán a török bajnok Basaksehir ellen léphet pályára. Papírforma szerint ez lesz a legkönnyebb meccsük a lipcseieknek, akik a PSG-vel és a Manchester Uniteddel vannak még egy csoportban.

A Barcelona eddig kétszer találkozott a nemzetközi porondon magyar csapattal: a Vásárvárosok Kupájában a Rába ETO-t, az UEFA Kupa 1975/76-os kiírásában a Vasast búcsúztatta, mindkét alkalommal kettős győzelemmel. Bármilyen összehasonlításban ég és föld a különbség a két csapat között, ezért harcos, agresszív játék és maximális erőbedobás, fegyelem várható el a magyar bajnoktól.