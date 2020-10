Kiemelt jelentőségű beruházás lesz a Hableány-emlékmű

Az igazságügyi miniszternek enyhe tünetei vannak.

Pozitív lett Varga Judit koronavírus-tesztje, a hírt az igazságügyi miniszter Facebook-oldalán jelentette be.

Varga Judit már augusztus végén is karanténba került rövid időre , miután kapcsolatba került egy fertőzött személlyel. Augusztus végén Trócsányi László EP-képviselő , volt igazságügyi miniszter tesztje lett pozitív. Emellett akkor több kormánytag is karanténba került, miután az Alapjogokért Központ magánrendezvényén találkoztak Hollik Istvánnal , a Fidesz kommunikációs igazgatójával, akinek szintén pozitív eredményt adott a tesztje. Legutóbb Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára jelentette be, hogy kimutatták nála a COVID-19-et, és karanténba vonult.