Koronavírusos lett Varga Judit

Pócs Alfréd ortopéd szakorvos a szakrendelésein nem használt maszkot, ezzel veszélyeztette a betegeket, illetve a vele egy rendelőben lévő szakdolgozó egészségét – indokolta a gyöngyösi Bugát Pál Kórház honlapján az orvos kirúgását. Az intézmény közleményét a 24.hu vette észre, és korábban a portál számolt be arról, hogy elbocsátották a gyöngyösi intézményből az orvoskamara Heves megyei elnökét. Pócs Alfrédtól koronavírus-tagadó állításai miatt korábban a Magyar Orvosi Kamara elhatárolódott. Pócs Alfréd azt állította a 24.hu-nak, hogy a Bugát Pál Kórház igazgatója október 6-án hívta be és küldte el 25 év után azzal az indokkal, hogy Covid-ellenes. Úgy fogalmazott, hogy ő nem vírustagadó, de úgy látja, hogy a koronavírus miatt hátrányt szenvednek az ellátásban a nem fertőzött betegek. Jelenleg egy hónapos felmondási idejét tölti. Ezt a kórház is megerősítette. A közlemény szerint október 31-i hatállyal, a szerződésben foglalt 30 napos felmondási idővel, törvényesen mondták fel vállalkozási szerződését. A kórház megjegyezte azt is, hogy Pócs több helyen vírustagadó konferenciát tartott. Az intézmény azt írta, hogy az ortopédiai betegek ellátását még három szakorvos végzi Gyöngyösön, így az ellátás biztonsága megmarad.