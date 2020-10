Hatástalaníthatják a koronavírust egyes szájvizek

Josh Hawley republikánus szenátor, a Google egyik fő kritikusa azzal vádolta a céget, hogy illegális eszközökkel tartja fent pozícióját.

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma és 11 állama kedden beperelte a Google-t, amiért a techóriás monopolhelyzetet teremtett magának a piacon – írja a Reuters . Josh Hawley republikánus szenátor, a Google egyik fő kritikusa azzal vádolta a céget, hogy illegális eszközökkel tartja fent pozícióját, és a pert „egy generáció legjelentősebb monopolellenes ügyének” nevezte. Az eljárás akár évekig is elhúzódhat. A keddi szövetségi lépés ritka pillanat abból a szempontból, hogy a republikánus Trump-adminisztráció és a demokraták közösen hozták meg a döntést. Elizabeth Warren szenátor Twitter-oldalán korábban gyors és agresszív lépést sürgetett az ügyben. Annak ellenére, hogy Robert Pavlik befektetési főstratéga szerint korábban a piacon sokan kételkedtek abban, hogy a washingtoni döntéshozók valóban közösen fellépnek a nagy techcég ellen. A csatlakozó 11 állam közül mindegyiknek republikánus főügyésze van. Több per is futhat majd párhuzamosan, mivel a főügyészek a Google vállalkozásait, illetve digitális hirdetési cégeit is vizsgálják. Texas állam várhatóan novemberben újabb pert kezdeményez a cég digitális hirdetési tevékenysége ügyében, a Colorado állam vezette csoport pedig szintén egy nagy pert tervez. Az Igazságügyi Minisztérium és a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság bő egy évvel ezelőtt kezdte vizsgálni négy nagy technológiai vállalat monopolhelyzetét. A vizsgált cégek az Amazon.com Inc, az Apple Inc, a Facebook Inc és a Google.