75 milliós bírságot kapott a GVH-tól a Heineken

A használt lakások a jelentős árcsökkenéssel együtt is 60 százalékkal kerülnek most többe, mint 2015-ben.

Több mint 6 százalékkal csökkent a KSH adatai szerint a használt lakások ára az idei második negyedévben az egy évvel korábbihoz képest; ilyesmire az utóbbi öt évben nem volt példa. A háttérben egyértelműen a koronavírus-járvány áll, amely a lakáspiacon is bizonytalanságot hozott, így a tavaszi első hullám idején a kereslet és a kínálat is erőteljesen visszaesett. Március közepétől április végéig a kereslet 10-40, a feladott hirdetések száma pedig 10-30 százalékkal volt kisebb, mint egy évvel korábban. Ebben az időszakban volt érvényben a kijárási korlátozás. Akinek muszáj volt eladnia az ingatlanát, kénytelen volt engedni az árból – magyarázza Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.



A fenti 6,3 százalékos árcsökkenést jelző KSH adat egyébként még csak előzetes, így később változhat. Az is a teljes képhez tartozik, hogy a használt lakások a jelentős árcsökkenéssel együtt is 60 százalékkal kerülnek most többe, mint 2015-ben. Az újépítés lakások pedig 1,4 százalékkal tovább drágultak. Ez azonban már korántsem olyan jelentős növekedés, mint az elmúlt években látott kétszámjegyű drágulások. Az még nyitott kérdés, mennyire lesz tartós az árcsökkenés, az viszont a szakértő szerint elég valószínűnek tűnik, hogy újabb erőteljes drágulásra egyelőre nem kell számítani. A járvány viszont továbbra is bizonytalanságot okoz a piacon, és sokan kivárnak a lakásvásárlással és -eladással az állami támogatási rendszer másfél hónap múlva életbe lépő bővítése - a csokos lakásvásárlási illeték elengedése, a felújítási támogatás és a lakásépítési áfa 5 százalékra mérséklése – miatt. Az ingatlan.com adatai szerint október első három hetében a használt lakások kínálata 8 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest: jelenleg 142 ezer hirdetés közül lehet válogatni. Miközben a használt lakások iránti kereslet ötödével csökkent, az új lakások és házak iránt 40 százalékkal többen érdeklődtek.