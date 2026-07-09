Márton András, a KFT zenekar egyik alapító tagja lapunknak úgy nyilatkozott, megfelelő jogi képviselet birtokában tárgyalnak tovább a Heineken Hungária Zrt.-vel a Balatoni nyár szerzői jogairól.
A Gazdasági Versenyhivatal megállapította, hogy a Heineken nem megfelelően igazolta a kizárólagos szerződésekkel értékesített sör mennyiségének csökkentésére vonatkozó vállalásait.
Helybenhagyta az elsőfokú ítéletet a Győri Ítélőtábla.
Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a magyar komlótermesztés újjáélesztése érdekében a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és a Heineken Hungária Zrt. - írja az MTI. A vállalat 30 millió forinttal támogatja a programot - erről maga Nagy István agrárminiszter számolt be keddi sajtótájékoztatóján. Az esemény a kormányzat Heineken elleni hadjáratának végét is jelentheti, a lex Heineken elbukásával együtt.
Senki személyiségi jogait nem sértheti meg a Heineken vörös csillaga, ha személyében nem érintett, azaz nem üldözte a kommunista-szocialista rezsim. De még akkor se.
Martfűi üzeméről a Heineken Hungária nem folytatott tárgyalásokat a Lixid Projekt Kft.-vel – ahogy a vállalat korábban bejelentette –, martfűi telephelyét továbbra is disztribúciós és logisztikai bázisként kívánja használni a jövő évtől – közölte a Világgazdaság érdeklődésére a társaság.
Rekord összegű, 26,7 millió eurós bírságra büntették a Heineken görögországi leányvállalatát.
A lex Heineken kiötlői a hazai kis sörfőzdéket és Matolcsy unokaöccsének üzemét kívánják helyzetbe hozni.
Hirtelen véget ért a sörháború, megegyezett a Csíki Sör márkanév használatáról a Heineken Románia és az Igazi Csíki Sört levédő Csíki Sör Manufaktúra. Ahogy írták: „A felek megegyeztek abban, hogy a Ciuc és a Csíki Sör márkanevek egymás mellett békében meg fognak férni a piacon. A megegyezés része, hogy minden peres ügyet a felek egymás ellen megszüntetnek.”
Megegyezett a Csíki Sör márkanév használatáról a Heineken Románia és az Igazi Csíki Sört levédő Csíki Sör Manufaktúra. A két cég magyar és angol nyelvű közös közleményét a Csíki Sör Manufaktúra tette közzé hétfőn a közösségi oldalán.
A magyar kormány tárgyalásra biztatja a Heinekent és a Csíki Sör Manufaktúrát a védjegyhasználat vitájában - jelentette ki Lázár János, a miniszterelnökséget vezető miniszter Csíkszentsimonban, az Igazi Csíki Sör gyártelepének meglátogatása után tartott sajtótájékoztatóján pénteken.
Semjén Zsolt a Magyar Idők pénteki számában megjelent interjúban közölte: szerinte ha minimális nemzeti érzék lenne a baloldalban, akkor megértené, hogy ez az ügy nem a kormányról szól, hanem a székelység megmaradási küzdelméről.
Eljött nagy pillanat, némi csúszással - kiváltképp, hogy korábban előrehozott tájékoztatásról volt szó - csütörtök fél kettő után pár perccel elkezdődött a 82. kormányinfó. Ami nem csak később kezdődött, de rövidebbre is szabják a szokásosnál, dolga akadt Lázár Jánosnak, a Miniszterelnökséget vezető miniszternek, aki - ha már a dologról esett szó - elmondta azt is, hogy holnap Csíkszeredába utazik a Csíki sör ügyében, hogy a tulajdonosssal tárgyaljon. Majd jelezte, hogy a tájékoztatón erről a témáról is szó lesz. Meg persze a "migránsokról."
Matolcsy Ádám éppen akkor törne be a hazai sörpiacra, amikor a vörös csillagos Heinekent kiszorítanák róla. A jegybankelnök fia a baljós, Hübris nevű sörüzemnek adta bérbe balatonakarattyai földjét - írja aktuális számában a HVG hetilap.
Csendben kihátrálnak a kormánypártok Lázár János és Semjén Zsolt nagy vihart kavart javaslatából, amely tiltott önkényuralmi jelkép használatára hivatkozva akár kétéves börtönbüntetéssel fenyegetné a Heineken forgalmazóját - értesült a hvg.hu. A tervezetet még a Fidesz-frakció jogászai is védhetetlennek találták.
Fajelmélettel állt elő egy kereszténydemokrata képviselő a Házban, amikor a strasbourgi emberi jogi bíróság menekülteket ért hazai jogsértések ügyében hozott ítéletét kritizálta. Egymást interpellálták ugyanis a kormánypártok a plenáris ülésen, ahol a Soros Györgynek és a civileknek betudott, de egy kis "brüsszelezéssel" is fűszerezett összeesküvés-elmélet addig jutott: a Fidesz-KNDP szerint fel kell mondani az európai emberjogi egyezményt, vagy legalábbis egyes pontjait fel kell függeszteni.
A Magyar Liberális Párt elnöke azt követeli, hogy az Európai Unió zászlaját is tegyék ki a Parlament homlokzatára.