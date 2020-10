Babos Tímeát már a Roland Garrosra is az új edzője kísérte el

Hatalmas tempóban és komoly anyagi ráfordítással küzdenek a magyar sportorvosok a vírussal, egy kísérletben másfél-kétmillió forintból tíz versenyzőt vizsgálnak meg, de még messze az áttörés: máshol viszont nem ennyire szigorú a protokoll.

Kozmikus sebességű gyógyulást vezetett elő két világsztár is az előző hetekben: Zlatan Ibrahimovic, az egyik olasz zászlóshajó, az AC Milan honlapján szeptember 24-én jelentette be, megbetegedett: „Tegnap negatív, ma pozitív eredménnyel zárult a koronavírustesztem. Egyáltalán nincsenek tüneteim. A vírus elég bátor volt ahhoz, hogy megtámadjon engem. Rossz ötlet volt” – fogalmazott vagánykodva a svéd, aki a kéthetes karantén letöltése után evvel hencegett: „Az oroszlán újra egészséges!” Milánó egészségügyi hatósága 16 nappal később, október 9-én feloldotta a karanténkötelezettségét. Ibrahimovic pedig szépen visszatért és rögvest két gólt vágott az Inter elleni 2-1-re végződött városi szuperrangadón. Európa másik szegletében egy ugyancsak világsztár kategóriába sorolt játékos, a kézilabdázó Cristina Neagu járt be hasonló utat: a szuperklasszis balátlövő október 3-án lett rosszul, és pozitív koronavírustesztet produkált. De ő is rekordgyorsasággal meggyógyult, az előző héten már újrakezdte az edzéseket, és pályára is lépett a Ferencváros elleni vasárnapi Bajnokok Ligája-mérkőzésen. És hát hat gólt lőtt a vírus miatt hét alapemberét nélkülöző, emiatt négy ifistával felálló FTC-nek. Nem mellékszál: a Bucuresti pont ennyivel nyert a zöldek ellen…



CSM Bucharest v Metz Handball - EHF Women's Champions League Quarter Final Fotó: Alex Nicodim / Alex Nicodim/NurPhoto

Magyarországon alighanem az első hullám egyik legmegrázóbb tragédiája miatt is kevésbé megengedő, illetve sokkal óvatosabb a sportorvosi protokoll: egy válogatott birkózó júniusi halála után kiderült, a 22 éves sportoló korábban átesett a koronavírus-fertőzésen, majd edzésen állt meg a szíve. Menthetetlen volt. A Sportkórházban az első hullámban öt sportág válogatottjait tesztelték, akik mind a 29-en átestek a fertőzésen. Az orvosok meglepő következtetésre jutottak: még a tökéletes fizikai állapotban lévő élsportolókban sincs meg tartósan az ellenanyag, vagyis nem alakul ki a vírussal szembeni hosszútávú immunitás. Pedig egyharmaduknak alig volt tünete, azonban hónapokkal később is állandó gyulladásos mintázat alakult ki a szervezetükben. Ezt külső jegyek alapján nem lehet megállapítani, ehhez további laboratóriumi vizsgálatokra volt szükség. A legdrámaibb megállapítás az volt, hogy egyelőre nincs orvosilag egzakt válasz arra, hogy ki tartozik a veszélyeztetett, és ki a nem veszélyeztetett körbe. De a hazai sportorvosi vizsgálatok egyértelműen arra mutatnak, hogy komoly veszélyben vannak azok, akik nagyon hamar visszatérnek, még akkor is, ha teljesen tünetmentesek voltak. Az utógondozás, a gyógyultak visszahívása ugyancsak megrázó felismeréssel végződött: az első hullámban megfertőződött betegek közül 130-at újra megvizsgáltak, pedig hónapok óta tünetmentesen voltak. Kiderült, 42 százalékuknál tartósan fennálló panaszok és tünetek alakultak ki. A szaglás és ízlelés elvesztése mellett sokan küzdöttek állandó hőemelkedéssel, és akik teljesen tünetmentesek voltak, azok is csak elvétve számoltak be arról, hogy fizikai teljesítőképességük teljesen visszaállt volna a betegség előtti szintre. A kardiológiai vizsgálat ma már a magyar orvosi protokoll szerves része, mert a gyulladásos betegségek a sportoló hirtelen szívhalálához vezető úton legalább tíz százalékért felelősek. A szívizom gyulladás azonnali és gyors ritmuszavar kialakulásához vezethet, ami halálos lehet. A vírusfertőzéssel terhelt járványidőszakban jelentős pulzusemeléssel járó tréning igenis hozzájárulhat a hirtelen szívhalálhoz. Ezzel már nem csak a magyar, de az európai sportkardiológusok is egyetértenek. De kiderült, hogy a kardiológia mellett a betegségen átesett versenyzők szívizom elhalását is vizsgálni kell. A magyar orvosi előírások folyamatosan frissülnek, de az elsődleges szempont nem az, hogy minél gyorsabban visszatérhessen az élsportoló, hanem az, hogy egészséges maradjon. Ezért más országokhoz képest jóval hosszabb kihagyást írnak elő. A magyar élsportolók a fertőzöttek számához viszonyítva elenyésző számban kerültek lélegeztetőgépre, de a betegség mechanizmusát még mindig nem ismerik teljesen az orvosok. A kutatás iránya most arra fókuszál, hogy akár egy szimpla vérvételből is meg lehessen állapítani a diagnózist. A vizsgálatok jelenleg a kísérleti szakasznál tartanak, másfél-kétmillió forintból tíz sportolót tudnak megvizsgálni, de arra még tippelni sem lehet, hogy az eredmények mikor hoznak áttörést. Neagu vagy Ibrahimovic a jelek szerint tehát vasból van. Vagy nem. De bárhogy is van, a koronavírussal nem tanácsos ujjat húzni. Láttuk, egy oroszlánt is képes ledönteni.