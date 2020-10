Romániában a krónikus betegek áttelepítésével bővítik a kórházi kapacitást

Már ha nem fullad anarchiába.

A döntést az a választási bizottság jelentette be, amely a tüntetések hatására érvénytelenítette az előző referendumot. Szooronbaj Dzsejenbekov államfő múlt csütörtökön a tüntetések nyomására lemondott hivataláról. Ideiglenes jelleggel Szadir Zsaparov nemrég megválasztott miniszterelnök vette át az államfői teendőket. A parlamentnek az elnökválasztásra is időpontot kell majd kitűznie. Mint a Népszava is beszámolt róla, az egykori szovjet tagköztársaság az október 4-ei választások után sodródott káoszba . Rendszeresek voltak a főváros központi terén a tüntetések , amelyek néha összecsapásokba torkolltak . Az egyik ilyen demonstráción még a volt kormányfő autójára is rálőttek ismeretlenek. Szooronbaj Dzsejenbekov államfő utolsó útja alighanem Budapestre vezetett. Lapunk is megírta , Orbán Viktor hivatalában fogadta a politikust. Ennek örömére egy magyar-kirgiz befektetési alapról is megállapodtak, amibe a magyar kormány közel 15 és fél milliárdot tol bele.