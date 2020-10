Szuperbaktériumokat legyőző antibiotikum-molekulákat fejlesztettek Szegeden

A pigmenttermelő sejtek működési zavarai olyan nyomokat hagyhatnak a bőrön, amelyek kezelése gyakran kevés sikerrel jár, ezért könnyebb megelőzni a kialakulásukat.

A pigmenttermelő sejtek fokozott aktivitása következtében főleg a homlokon, a felső ajak feletti és az orcák oldalsó részén, de akár a nyakon és a dekoltázson is fokozottan pigmentált foltok jelenhetnek meg. Ezeket leggyakrabban gyógyszerek váltják ki, fogamzásgátlót szedő nőknél vagy terhesség alatt és után alakulhatnak ki, de különböző külső kémiai anyagok hatására is előfordulhat, hogy a napfénnyel kölcsönhatásba lépve bizonyos területeken fokozódik a pigmentáció – mondta Földes Márta, a Budai Egészségközpont bőrgyógyásza a Népszavának.

A hirtelen megjelenő foltok nyáron még sötétebbé válnak, élesebbé válik a kontraszt az egészséges bőrhöz képest. A kezelésük nehéz, van ugyan több technika is az eltávolításukra, jó eredményeket lehet elérni például a halványító krémekkel, és vannak lézeres és különböző hámlasztásos kezelési lehetőségek, a szakorvos szerint elsősorban a megelőzésre kellene törekedni. Már az első tavaszi napsütéstől kezdve nagyon fontos a magas faktorszámú fényvédő használata. Hajlam esetén nemcsak az arcot, hanem a ruhából kilátszó területeket is érdemes bekenni. A fényvédelem a kezelések után is fontos, mert foltok vissza is térhetnek.

Más foltok

A pigmenthiány legismertebb formája a vitiligo , amely szintén jól körülírható területeken jelenik meg. Ilyenkor azonban a foltok a környezetnél jóval világosabbak, akár teljesen fehérek. A megjelenésük hátterében a pigmenttermelő sejtek működésének csökkenése, illetve akár a melanocyták pusztulása is állhat. A fényvédelem ekkor is nagyon fontos, mivel a fénnyel szembeni legfontosabb védekezőmechanizmus, a pigment hiányzik, hólyagosra is éghet a pigmenthiányos terület – figyelmeztetett a bőrgyógyász.

Akik a munkájuk miatt fokozottan ki vannak téve a napfénynek, vagy amint kisüt a nap, kimennek a kertbe, az évtizedek alatt annyi napfényártalmat szednek össze, ami idősebb korban a foltokon kívül egyéb bőrtüneteket is okozhat.