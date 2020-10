Kövér László: A nemzeti hűség a magyar politikában az az akarat, amely révén helyreállítható a történelmi ország területi egysége

Zsarolást, migrációt, letelepedési kvótával játszott nyelvtani kísérletet emlegetettek a jogállamiság szótól irtózó külügyminiszterek.

Lengyelország és Magyarország a végsőkig el fog menni annak érdekében, hogy egyiküket se zsarolhassák az uniós források felhasználása során – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Varsóban, miután tárgyalt Zbigniew Rau lengyel külügyminiszterrel. A találkozón megerősítették azt az álláspontjukat, hogy az uniós források mindkét országnak járnak, mivel a lengyelek és a magyarok is hozzájárulnak az Európai Unió gazdasági teljesítményéhez, s ezáltal az uniós források közös forrásokat jelentenek – mondta Szijjártó Péter. Megismételte:



Közölte, Rauval abban is megegyeztek, hogy a két ország elutasítja az Európai Bizottság új menekültügyi paktumát.



Szijjártó Péter azonban átlátott a szitán, mert leszögezte:



Belarusz, Jordánia, varsói gyors

Szijjártó Péter és Zbigniew Rau a fehéroroszországi helyzettel kapcsolatban megállapodtak: Magyarország segítséget nyújt Lengyelországnak, miután Fehéroroszországból több lengyel diplomatának, köztük a nagykövetnek is távoznia kellett. Amíg a lengyelek nem tudják helyreállítani minszki képviseletüket, Magyarország látja el vízumképviseletüket, vízumokat ad ki Lengyelország nevében is. A két miniszter megállapodott arról is: az év végén a Jordániában működő keresztény kórházaknak egészségügyi felszerelést szállítanak annak érdekében, hogy a Szíriából származó betegeket el tudják látni. elhangzott: Szijjártó Péter Andrzej Adamczyk lengyel infrastrukturális miniszterrel aláírja a Budapest és Varsó között tervezett gyorsvasút „koncepcionális dokumentumát”. Eszerint egy 300 kilométeres óránkénti sebességű vasút építése megtérülő lenne a térség számára, biztosítaná egyrészt az észak-déli összeköttetést, valamint kapcsolódást a nyugat-európai gyorsvasúti rendszerhez is. A magyar külgazdasági és külügyminiszter csütörtök délelőtt megnyitotta Magyarország főkonzulátusát a balti-tengeri kikötővárosban, Gdanskban.