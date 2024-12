Üldögéljen Kállai Ferenc szobra mellett Gyomaendrődön

Szobrot avattak és kiállítást nyitottak születésének 90. évfordulója alkalmából Kállai Ferenc, a nemzet színésze tiszteletére szülővárosában, Gyomaendrődön pénteken. Az ünnepséggel kezdetét vette a 2010-ben elhunyt művész tiszteletére szervezett Kállai-emlékév eseménysorozata. Toldi Balázs polgármester köszöntőjében elmondta: Gyomaendrőd sok híres embert adott a világnak, de közülük is kiemelkedik az 1925. október 4-én született Kállai Ferenc. A város díszpolgárává avatta a színészt, róla nevezték el az alapfokú művészeti iskolát, egy utca is őrzi az emlékét és a tervek szerint február 1-től a Katona József Művészeti Központ is az ő nevét viseli majd.