Lengyelországban ezentúl tilos a beteg magzatok művi vetélése

A NATO új, védelmi és kommunikációs feladatokat szolgáló űrközpontot épít ki Németországban azzal a céllal, hogy ellensúlyozza Kína és Oroszország világűrbe telepített, biztonsági és gazdasági fenyegetést is magában foglaló műholdas rendszereit - közölte a NATO főtitkára Brüsszelben, a tagországok védelmi minisztereinek kétnapos online tanácskozásának első munkanapját követően csütörtökön. Jens Stoltenberg kijelentette: mindaz, ami az űrben történik, meghatározza, hogy "mire vagyunk képesek" a földön, a NATO-nak ezért kell fokoznia védelmi és ellenálló képességét. Az űr biztonságának szavatolása elengedhetetlen a navigációhoz, a kommunikációhoz. A gyors, hatékony és biztonságos műholdas kommunikáció létfontosságú a NATO-csapatok számára. Az új űrközpont segíteni fogja a szövetségesek tevékenységeinek összehangolását, támogatja a NATO misszióit és műveleteit, javítani fogja a kommunikációt és műholdas képeket oszt meg a tagországok között. Védelmet nyújt a szövetséges országok műholdas rendszereinek azáltal, hogy információkat oszt meg a lehetséges fenyegetésekről. Az űrközpontot a Németország nyugati felében található Ramstein NATO-légibázison létesítik - közölte. A főtitkár elmondta, a védelmi miniszterek egyebek mellett áttekintették az orosz nukleáris képességekkel felszerelt rakétarendszerek növekvő arzenálja jelentette fenyegetést. A kihívás komoly, növekvő és összetett - emelte ki. Közölte, hogy szövetségesek a politikai és katonai intézkedések átfogó válaszcsomagjáról állapodtak meg. Egyebek mellett arról egyeztek meg, hogy új lég- és rakétavédelmi rendszereket építenek is, de erősítik hagyományos képességeiket is, beleértve az ötödik generációs vadászrepülőgépek beszerzése által - közölte. Hozzátette ugyanakkor, a NATO szövetségesek továbbra is elkötelezettek a globális fegyverzetellenőrzés és a leszerelés mellett. Ezzel összefüggésben üdvözölte a bejelentést, hogy Moszkva és Washington is kész az Új START egyezmény (más néven: START-3) meghosszabbításáról folytatandó tárgyalásokra. A Földközi-tenger keleti medencéjében, két NATO-tagország, Görögország és Törökország között kialakult konfliktussal összefüggésben azt mondta, a feszültséget a nemzetközi jog és a szövetségesek szolidaritása alapján kell megoldani. Kerülni kell a feszültséget fokozó kijelentéseket és intézkedéseket. A vitát politikai szinten, párbeszéd útján kell rendezni. Noha nem könnyű feladat, ez az előre haladás egyetlen útja - tette hozzá Stoltenberg.