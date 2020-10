Franciaországban kiterjesztik az éjszakai kijárási tilalmat

A franciák több mint kétharmadát érinti szombattól az éjszakai kijárási korlátozás, amelyet a koronavírus-járvány megfékezésére a kormány az ország száz megyéjéből 54-re terjeszt ki.

Jean Castex miniszterelnök csütörtökön Párizsban tartott sajtótájékoztatóján elmondta: az este 9 órától reggel 6 óráig tartó kijárási tilalom 46 millió franciát fog érinteni (a 66 millióból), miután a járvány terjedése "szélsőségesen magas szintet ért el".

"A következő hetek nehezek lesznek, és a kórházak osztályai kemény próbatételnek lesznek kitéve"

- fogalmazott a kormányfő, jelezve, hogy a november "megpróbáló" lesz, és a halottak száma tovább fog emelkedni. Múlt szombat óta 16 megye kilenc nagyvárosában (Párizs, Lille, Rouen, Saint-Etienne, Toulouse, Lyon, Grenoble, Aix-en-Provence és Marseille körzete, valamint Montpellier) van életben éjszakai kijárási tilalom. A korlátozás eddig mintegy 20 millió franciát, a lakosság harmadát érintette. A kormány az intézkedést szombaton terjeszti ki 54 megyére, legalább hat hétre. A tavaszi általános karanténhoz hasonló rendszert vezetett be a kormány: a nagyvárosokban este 9 óra utcán utcára lépőknek előzetesen ki kell tölteniük egy formanyomtatványt, amelyen megjelölik a lakhelyelhagyás indokát és idejét. Ennek hiányában, vagy este 9 óra után indokolatlan lakhelyelhagyás esetén a rendőrök 135 euróra (mintegy 50 ezer forint) büntethetik a szabályszegőket, de visszaesők esetében hat hónap szabadságvesztés és 3750 eurós pénzbüntetés is kiszabható. A megjelölt időszakban minden üzletnek és nyilvános helynek zárva kell tartania. Kivételt jelentenek az egészségügyi intézmények mellett az olyan éttermek, amelyek vállalnak házhozszállítást. Ha olyan vonatra vagy repülőre van jegye valakinek, amely este 9 óra után érkezik vagy indul, akkor az érvényes jegyet kell az utcán járőröző rendőröknek igazoltatáskor felmutatni. A munkából hazatérők, illetve oda indulók is az utcán tartózkodhatnak az éjszakai órákban, és rászoruló ember ellátása vagy a kutyasétáltatás is kivételt jelent a kijárási tilalom alól. A miniszterelnök elmondta: szombat óta a rendőrök 32 033 alkalommal igazoltattak és 4777 embert büntettek meg, mert nem tartotta be a kijárási tilalmat. A járvány tavaszi első hulláma csaknem 30 ezer áldozatot követelt Franciaországban, ahol jelenleg felfelé tart a járvány görbéje, s a nyár óta további 4 ezer áldozatot követelt a Covid-19 betegség. Az elmúlt 24 órában 165-en hunytak el. Az intenzív osztályon ápoltak száma május óta hétfőn emelkedett először kétezer fölé, szerda este 2239 súlyos beteget ápoltak a kórházakban. Ez a szám még elmarad a járvány első hullámának tetőzésétől, amikor is több mint hétezren voltak lélegeztetőgépre kapcsolva, de napról napra egyre többen kerülnek kórházba, az elmúlt héten már több mint 9 ezren. Az ország északi megyéiben, valamint Lyonban és Párizsban az intenzív ágyaknak már több mint 60 százalékán koronavírusos fertőzöttek fekszenek. Strasbourg önkormányzata délelőtt jelentette be, hogy a járványhelyzet miatt idén nem rendezik meg a hagyományos karácsonyi vásárt, ami az egyik legjelentősebb Európában. A kormány szeretné elkerülni a tavasszal két hónapra bevezetett általános karantént, de legalább 2021. április 1-ig tervez korlátozásokat (kijárási tilalom, intézmények bezárása, gyülekezési korlátok) a szerdai kormányülésen megvitatott törvénytervezet szerint. Az éjszakai kijárási tilalommal sújtott megyék újabb kormányzati támogatásokra számíthatnak. Roselyne Bachelot kulturális miniszter csütörtökön azt közölte, hogy a kulturális szektor 115 millió eurós gyorssegély kap, ebből 85 millió euró jut a színházi dolgozóknak és 30 millió euró pedig a filmforgalmazóknak.