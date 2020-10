Trump gyökeresen megváltozott az utolsó jelölti vitára

Megnyugodott, de azért nem maradt el a másik megszégyenítése most sem. Kína, korrupció, orosz pénz is előkerült az elnökjelölti vitán.

Donald Trump amerikai elnök és demokrata párti kihívója, Joe Biden volt alelnök lényeges kérdésekről és higgadtan vitázott az utolsó elnökjelölti vitán, amelyet a Tennessee államban lévő Nashville-ben rendeztek meg csütörtökön este. Trump egy adott pillanatban meg is dicsérte a vitavezetőt Kristen Welkert, az NBC televízió munkatársát. A rendezvény előtt az elnökjelölti vitát rendező bizottság rögzítette a szabályokat: mindkét politikus két-két percet kapott a válaszokra és fél percet a viszontválaszokra. A műsorvezető be is tartatta ezt. Trump a korábbi vitáktól eltérően nem volt indulatos, elemzők azonban arra felfigyeltek, hogy Biden többször is gúnyosan „ez a pasas” megszólítással illette az amerikai elnököt. A vita fő témái a koronavírus-járvány, a Biden-család üzleti ügyei, külpolitikai kérdések, az egészségbiztosítás reformja, az illegális bevándorlás problémája, a faji kérdés és a klímaváltozás voltak.



A koronavírus-járványt érintve Joe Biden az elnököt okolta a járvány halálos áldozataiért. Szinte szó szerint ismételte meg az első elnökjelölti vitán mondottakat, miszerint Trump nem tudja kezelni a járványt, és szerinte pánikba esett, amikor az kitört. Úgy vélte, hogy az elnöknek nincs átfogó terve a járványkezelésre. Trump ezzel szemben emlékeztetett, hogy a járvány kitörésekor lezárta a repülőtereket először a Kínából, majd az Európából érkező repülőgépek előtt, amiért a demokraták, köztük Biden is, idegengyűlölőnek nevezték őt. Az elnök – utalva arra, hogy Biden hónapokig a háza alagsorában berendezett stúdióból kommunikált az emberekkel – hangsúlyozta: elnökként nem engedhette meg magának, hogy bezárkózzék.

Az orosz kártya

„Én soha nem kaptam pénzt Oroszországtól, Bidenék igen” – jelentette ki Donald Trump, utalva azokra a nyilvánosságra került e-mailekre, melyek szerint Biden fia, Hunter Biden orosz oligarcháktól kapott pénzt, ukrán gázcégnél dolgozott, amikor az apja alelnök volt és jövedelmező üzleteket kötött Kínában. Hunter Biden áruba bocsátotta azt, hogy alelnök apja révén bejárása van a Fehér Házba – hangoztatta Trump. Biden lényegében nem reagált a fia üzleti ügyeire, bár azt állította, hogy Hunter Biden nem tett semmi törvénybe ütközőt. Kijelentette, hogy ő soha nem kapott pénzt sem oroszoktól, sem ukránoktól, sem kínaiaktól. „Nem a családról van szó” – fogalmazott, mire Trump azzal replikázott, hogy „ez tipikus politikusi válasz. Hozzáfűzte: „gyerünk, Joe, te jobban is tudod ezt csinálni”. Biden felemlegette, hogy Trumpnak bankszámlája van Kínában, és több adót fizetett ott, mint Amerikában. Az elnök a válaszában leszögezte – ami egyébként az amerikai sajtóban már többször is megjelent –, hogy évekkel korábban a vállalatának volt kínai bankszámlája, amely már jóval azelőtt megszűnt, hogy ő indult volna a 2016-os elnökválasztáson. Az adóbevallásáról megjegyezte: milliókat fizetett be adóelőlegként. Trump később azt mondta: „Joe, rólad azt mondják, hogy korrupt vagy”. Biden erre nem reagált.



People watch 2020 final presidential debate Fotó: Tayfun Coskun / 2020 Anadolu Agency

A műsorvezető rákérdezett az amerikai választásokba történő iráni és orosz beavatkozási kísérletekre. Biden azt állította, hogy az oroszok Trump győzelmét óhajtják, mert „tudják, hogy ismerem őket és ők ismernek engem”. A beavatkozási kísérletekről leszögezte, hogy „bármelyik ország, amely megpróbál beavatkozni, megfizeti majd ennek az árát”. „Senki nem keményebb Oroszországgal, mint én” – fogalmazott Trump. Hangsúlyozta: éppen az orosz veszélyre hivatkozva sikerült meggyőznie a NATO-tagokat arról, hogy emeljék költségvetési hozzájárulásaikat az észak-atlanti szövetségben. Biden bírálta Trump Észak-Koreával kapcsolatos politikáját, az elnök erre leszögezte: a tárgyalásoknak köszönhetően sikerült elkerülni a háborút, amelyet Obama neki a hatalomátadáskor reális veszélyként vázolt fel. Hevesebbek voltak az állásfoglalások az Obamacare néven ismertté vált egészségbiztosítás és az illegális bevándorlás ügyeiben. Trump szocialisztikusnak nevezte az Obamacare-t, míg Biden azt fejtegette, hogy az egészségbiztosítás nem kegy, hanem jog, amely mindenkinek jár. Trump hitet tett amellett, hogy az Obamacare kiegészítéséhez törvényben, vagy elnöki rendeletben rögzíti, hogy a biztosítók azokkal is kötelesek megállapodni, akiknek már a biztosítást megelőzően komoly betegségük van.



Az illegális bevándorlásról szólva Biden azt ígérte, hogy – amennyiben megválasztják elnöknek – állampolgárságot ad 11 millió illegális bevándorlónak. A műsorvezető megkérdezte Bident: miért kellene az amerikaiaknak bízniuk benne, hiszen a migráció problémáját az Obama-kormányzat nyolc éve alatt nem oldották meg. Biden úgy válaszolt: ezúttal ő nem alelnök, hanem elnök lesz, és hivatalba lépése után egy hónapon belül előterjeszti javaslatát valamennyi illegális migráns amerikai állampolgárságára. A vitában felmerült a határt szülők nélkül átlépő gyermekek ügye is. Trump hangsúlyozta: ezeket a gyerekeket az embercsempészek hozzák át, felhasználva őket a céljaikra, Emlékeztetett arra is: az első „ketreceket”, ahol ezeket a kisgyermekeket átmenetileg elhelyezték, az Obama-kormányzat állította fel. Trump kérdésbe foglalva az álláspontját, úgy fogalmazott: az Obama-Biden kormányzatnak nyolc éve volt, miért nem oldott meg egy sor problémát, például az illegális bevándorlást, vagy a büntetőjogi reformot. Biden „a szavak embere, és nem a cselekvésé” ismételte meg Trump többször is. A faji kérdésről szólva Biden megismételte, hogy az Egyesült Államokban rendszerszintű a fajgyűlölet. Rasszizmussal vádolta meg Trumpot, aki leszögezte: Lincoln óta ő a legkevésbé rasszista elnöke az országnak, és a feketék számára ő a legjobb elnök.