Közel félmillióval emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma

Eredményesnek bizonyult a vírus szétszórásának és belélegzésének visszaszorításában is.

A maszkviselés hatékonyságát igazolták japán kutatók a koronavírus terjedésével kapcsolatban. Tanulmányuk szerint az arcmaszkok egyaránt hatékonyak a vírus szétszórásának és belélegzésének visszaszorításában.

A Tokiói Egyetem tudósai szimulációs kamrában vizsgálták a vírus levegőben történő terjedését és a maszkok hatékonyságát. A zárt kamrában két bábút helyeztek el, arccal egymás felé. Az egyik fejet porlasztóval szerelték fel, hogy a köhögéssel a levegőbe jutó koronavírus-részecskéket tudja utánozni. A másik fej a természetes lélegzést imitálta, és egy gyűjtőkamrája volt a belélegzett vírusok számára.

Az egyik kísérletben a vírust belélegző fejre tettek maszkot. A textilmaszk 17 százalékkal, az orvosi maszk pedig 47 százalékkal kevesebb vírust engedett belélegezni. A szorosan rögzített N95-ös maszk, amelyet az egészségügyi dolgozók viselnek, a beszívott vírusok mennyiségét 79 százalékkal csökkentette – számolt be az NHK japán közszolgálati műsorszolgáltató hírportálja. A kutatók megjegyezték, hogy százszázalékos védelmet akkor sem nyújtottak az N95-ös maszkok, ha ragasztószalaggal rögzítették az arcra.

Amikor maszkot tettek a víruskibocsátó fejre, a textil és az orvosi maszk is több mint 70 százalékkal csökkentette a másik, maszk nélküli fej által belélegzett vírus mennyiségét. Abban a kísérletben pedig, amikor mindkét fél - a víruskibocsátó és a belélegző is - maszkot viselt, még hatékonyabb volt a védelem – írták a kutatók szerdán publikált tanulmányukban.

Kavaoka Josihiro professzor, a kutatás vezetője elmondta, hogy először végeztek kísérletet valódi koronavírussal a kórokozó terjedésének vizsgálatára. A professzor felhívta a figyelmet, nagyon fontos, hogy a maszkot mindenki helyesen viselje.

A tudományos világban konszenzus van abban a kérdésben, hogy a koronavírus a levegőben is terjed. Az amerikai betegségmegelőzési és -ellenőrzési központ (CDC) októberben felülbírálta korábbi útmutatását, és az új leírás már arra figyelmeztet, hogy a kórokozó órákig képes a levegőben maradni. Japán kutatók egy másik csoportja egy szuperkomputerrel az igazolta, hogy a levegő páratartalma jelentős hatással lehet a vírusrészecskék levegőben történő szétszóródására.

Szlávik János: a maszkhordás az alapvető védekezési eszköz

A hatalmas járvány nem csendesedik, és a koronavírus az influenzánál is veszélyesebb – mondta a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa egy online szakmai konferencián csütörtökön. Szlávik János úgy fogalmazott, a védekezés egyik alapvető eszköze a maszkviselés, azonban nem kell misztifikálni a maszkokat. Hatékonyság szempontjából nincs nagy különbség közöttük, hiszen míg egy egyszerű maszk 95 százalékos, a sebészi maszk 95-98, a speciális, ffp2, ffp3 maszkok 99 százalékos védelmet nyújtanak. Az utcán, a hétköznapi életben az egyszerűbb maszkok is védelmet nyújtanak, de védekezésnek fontos eleme a távolságtartás is. Ha ezt a kettőt betartjuk, szinte nulla a megfertőződés esélye – hangsúlyozta az infektológus.