A 50-60 év közötti nők szenvednek a legjobban a koronavírustól

Az életkornak és a nemnek van a legnagyobb jelentősége egy friss elemzés szerint.

Többek között erre a megállapításra jutott az a kutatás, amelyet a a londoni King's College szakértői készítettek. Ebben 4128 adatot elemeztek, ezekből vonták le konzekvenciáikat. A 60 év alatti nőknek kétszer akkora esélyük van arra, hogy a koronavírus lefolyása tartós lesz és még utána is tovább szenvedjenek a tünetektől.

Ahogy előrehaladunk az életkorban, annál inkább súlyosabb a helyzet. A 70 év feletti betegeknek már a 22%-a szenvedett négy hétnél is tovább a betegségtől. 18 és 49 év között ez az arány 10%-os. Nem csak ebben a korosztályban, de a 40 és 50 év között sávban lévő nőknél is kétszer nagyobb eséllyel mutatkoznak jelentősebb tünetek. A tanulmányban azt is megjegyzik, egyes tényezők különösen súlyosbítják a fertőzés lefolyását. Ilyen a túlsúly vagy éppen az asztma - olvasható a The Guardian cikkében.