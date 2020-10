Vidnyánszky is részt vesz a brüsszeli vitában

Az osztrákok a magyarokhoz hasonlóan úgy gondolják: idegen hatalmak, a migránshullám és az EU fenyegeti az ország értékeit. Nemzetközi lapszemle.

Libération A színművészetis egyetemisták nem hátrálnak: nyár vége óta megszállva tartják a 155 éve működő iskolát, mert így akarják kikényszeríteni, hogy a hatalom adja vissza az autonómiát, kapja vissza jogkörét a hallgatók és a professzorok által kijelölt szenátus, ugyanakkor továbbra is az állam állja a fenntartást. Erről számol be újabb helyszíni tudósításában a lap. A blokádban váltakozva 150-300 diák vesz részt, mert nem kérnek a konzervatív-illiberális kormány reformjából, a magánkézbe adásból. Ennek megfelelően nem engedik be az új kuratórium tagjait, valamint a kancellárt sem, aki korábban ezredes és a Honvédelmi Minisztérium kabinetfőnöke volt. Új tisztségében hamar bekeményített, de a fiatalok kipaterolásából nem lett semmi, mert ultimátum ide vagy oda, akkora tömeg gyűlt össze a Vas utcában, hogy a terv meghiúsult. Az Orbán-kormány idáig hat felsőoktatási intézményt szervezett át, ugyanazzal a módszerrel: a saját megbízottait ültette a kulcspozíciókba. Az SZFÉ-n erre a feladatra Vidnyánszky Attilát választotta, aki sajátos kulturpápa szerepét játssza az eltelt 10 évben. Meghirdette, hogy az egyetemen rá kell erősíteni a nemzeti-keresztény irányvonalra. Ugyanakkor a fiatalok a mai nemzeti ünnepen demonstrációt kezdeményeztek, hiszen 56-ot is a diákság robbantotta ki. A tudomány és a kultúra világa már csak azért is nyugtalan az SZFÉ-re leselkedő veszély miatt, mivel az része a folyamatnak, amelynek során távozásra kényszerült a Közép-Európai Egyetem, a Tudományos Akadémia pedig elvesztette a kutató intézeteit. Orbán két éve kulturkampfba kezdett, hivatalosan a nemzeti identitást akarja megőrizni. Karsai György, aki két évtizeden át volt az iskola tanára, ahhoz hasonlítja a helyzetet, mintha egy abszurd darab kellős közepén volnának, Ionesco sem találhatta volna ki jobban. Hogy mi a hatalom célja, az nem világos a professzor számára. Lehet, hogy uniós pénzeket akarnak ily módon lenyúlni, ám még kézenfekvőbbnek tartja, hogy Vidnyánszky érdemeit kívánják honorálni, ezért kapja meg a színházi világ zászlóshajóját. De az is elképzelhető, hogy Orbán lassan rájön: tömeghatása folytán sokat számít a kultúra. Ám az olyan korlátot jelent, amely ellenáll a politikus szándékának, hogy mindent ő tartson kézben.

Libération „Nem volna jó, ha tagországok az Európai Parlamentre tolnák a felelősséget, amiért megrekedtek a tárgyalások a két gazdasági csomagról, mert pont azok a kormányok blokkolják a megállapodást, amelyek nem hajlandóak egyeztetni Strasbourggal. Ezt a liberális frakció egyik francia EP-képviselője nyilatkozta a lapnak. Valérie Hayer, a francia kormánypárt színeiben került be az uniós testületbe, illetve lett a liberális frakció tagja. Mint mondta, az egyik fő gátló tényező az, hogy a brüsszeli anyagi támogatásokat mindenképpen a jogállam betartásától kell függővé tenni. Merthogy Európának reagálnia kell, hiszen támadások érik a sajtó és az igazságszolgáltatás függetlenségét, az LMBT-jogokat. Ám ha passzív marad az EU, akkor segédkezet nyújt a demokrácia visszaszorításához. A francia politikus már azt is a Parlament határozott kiállásának tulajdonítja, hogy a nyári EU-csúcson egyáltalán döntés született ebben a kulcskérdésben, jóllehet az e pillanatban csak a korrupcióra vonatkozik. Hayer szerint hiába mondják az állam- és kormányfők, hogy Strasbourg miatt nem lehet előrelépni a költségvetés, illetve a mentőalap ügyében, hiszen jelenleg két tömb fenyeget vétóval: egyrészt Magyarország és Lengyelország, mert ők nem akarnak semmiféle jogállami mechanizmust. Másrészt viszont az északi kormányok, mivel ők meg keveslik a reformot. Emlékeztetett arra, hogy ha nem tudnak dűlőre jutni a következő hétéves büdzsé kapcsán, akkor sincs vész, mert ez esetben jövőre ideiglenes előirányzat lép életbe és az 10 milliárd euróval haladná meg a júliusi megállapodásban szereplő összeget. Az újjáépítési alaphoz pedig nem szükséges a Parlament jóváhagyása, elég, ha a nemzeti törvényhozások rábólintanak. Vagyis a blokád nem az EP hibájából állt elő.

Die Presse A lap szerint Magyarországgal kapcsolatban több előítéletre is rácáfol az a közvélemény kutatás, amelyet Ausztriában és a 9 közép-, illetve kelet- és délkelet-európai országban végeztek. Ám az is kiderült, hogy azért nálunk is csak úgy van: aki hisz az összeesküvés elméletekben, az általában rokonszenvezik a tekintélyuralommal. A felmérést, amelynek során mindenütt jó ezer embert kérdeztek meg, a szlovák Globsec elemző intézet, illetve az Osztrák Európa-politikai Társaság készítette. A magyaroknál is az jött, ki, hogy jelentős hányad szerint idegen hatalmak, a migránshullám és az EU fenyegeti az ország értékeit. Pedig a lakosság 81 százaléka alapvetően a liberális demokráciát, tehát az egyéni szabadságjogokat, a rendszeres választásokat és a többpártrendszert pártolja, miközben Orbán az illiberalizmust nyomatja. Ám a félelem az autoriter uralom felé tereli az embereket és az ilyenek hajlamosak lépre menni a dezinformációnak. A csehek 45 %-a vallotta azt, hogy az unió veszélyt jelent az identitásra nézve. Ugyanakkor a szlovákok 53 %-a meg van győződve arról, hogy e tekintetben az USA jelenti a legnagyobb fenyegetést. Továbbra is nagy a félelem a zsidókkal szemben: a magyarok 49 %-a nyilatkozta azt, hogy Soros hangolja össze a kormány ellenes megmozdulásokat. 52 % pedig az iszlámtól, illetve a bevándorlóktól tart. Az Osztrák Európa-politikai Társaság főtitkára úgy értékelte az eredményt, hogy a válságok felhozták a populistákat és megosztották a társadalmakat. Márpedig ilyen környezetben termékeny talajra találnak az összeesküvés teóriák.

Euractiv Kovács Zoltán úgy látja, hogy a jogállam harcosai számára nem az európai értékek fontosak, hanem csupán a maguk politikai programját igyekeznek ily módon keresztülverni. A szóvivő arra reagált, hogy pár napja Donáth Anna arra figyelmeztetett a portálon: ha az EU le akarja győzni Orbán Viktort, akkor meg kell szabadulnia a mennyiségi, illetve formális megközelítéstől, és inkább arra kell összpontosítania, ami az illiberális rezsim lényege, hogy ti. a hatalomnak nincsenek tényleges korlátai. Kovács szerint azonban a Momentum EP-képviselője megfeledkezett a választásokról, márpedig a Fidesz az utóbbi 10 évben háromszor is erős felhatalmazást kapott a szavazópolgároktól. Aki pedig a sokszínűséget hiányolja az Országgyűlésből, az összekeveri a Parlamentet az ENSZ-Közgyűléssel, mert ott tényleg mindenki beleszólhat a dolgokba. Viszont legutóbb, a borsodi pótválasztáson az emberek nem voltak vevők a gyűlölettel teli pluralizmusra, ami a Jobbik vitatott jelöltjének ellenzéki támogatásában nyilvánult meg. Az államtitkár továbbra is azt hangoztatja, hogy az unió nem határozta meg pontosan a jogállam fogalmát ezért a tervezett mechanizmus reménytelenül kiérleletlen, annak égisze alatt ideológiai küzdelem zajlik. Szerinte az Európai Tanács a nyáron kerek-perec elutasította az elképzelést, vagyis az ötlet eleve halva született. A bizottság nemrégiben nyilvánosságra hozott jogállami jelentésével pedig az a politikus baja, hogy az sem objektív tényekre és ésszerű érvekre épül. Azt pedig igen sajnálatosnak tartja a hozzászólás, hogy a jogállam lovagjai szövetségesekre találnak Brüsszelben, pl. Jourová alelnök személyében.