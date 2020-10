Nyelik a milliárdokat az állami cégek

Október 20-ig 479 milliárd forint költöttek állami cégek feltőkésítésre, alapítására, vagy magáncégek megvásárlására.

Szeptember végén az államháztartás hiánya 2270 milliárd forint volt, a koronavírus-járvány és főként a kormány sajátos gazdaságvédelmi költekezései miatt. A háromnegyed év alatt az egészségügyi védekezésre 581 milliárd forintot költöttek eszközbeszerzések címszó alatt, ebből bő háromszáz milliárdot tettek ki a botrányos lélegeztetőgép-vásárlások. A Pénzügyminisztérium adatai szerint eközben 163 milliárd forint ment el honvédelmi eszközbeszerzésekre harckocsikra, helikopterekre, míg a járvány miatti versenyképesség-növelő gazdasági támogatásokra 159 milliárd forintot fordítottak. A hiányt növelték még az állami cégekkel kapcsolatos manőverek is. Csak az első kilenc hónapban 354 milliárd forintot költöttek erre a célra, októberben pedig további 125 milliárd forintot jutott ugyanerre a célra, vagyis október 20-ig 479 milliárd forint költöttek állami cégek feltőkésítésre, alapítására, vagy magáncégek megvásárlására. A kormány a legritkább esetben közli, hogy mely cégekre költ el akár több száz milliárd forintot, jelenleg biztosan annyit tudni, hogy az Eximbank az idén 14,3 milliárdot kapott. Jutott 750 millió a Manevi Zrt. tőkeemelésére is, amely az elmúlt években egy partiumi szálloda megvásárlásában vett részt Romániában. Az idén 6,2 milliárd forint ment a Nemzetközi Beruházási Bankba. Mint ismeretes, az orosz kormány által dominált ex-KGST-bank a kormány támogatásával székhelyet alapított Budapesten, ezzel kivívva több NATO-tagállam titkosszolgálatának aggodalmát. A költségvetési beszámoló szerint több állami cég is veszteségesen működik, emiatt komoly támogatásra szorul: a nemzeti kukaholding, azaz az NHKV Zrt. csak az idén 20 milliárd forintot, a rezsicsökkentés miatt évek óta szenvedő regionális vízművek pedig 14 milliárdos tőkeinjekciót kaptak. Ám ezek az ügyletek csak a jéghegy csúcsát jelentik, különböző minisztériumok az év hátralévő hónapjaiban még száz milliárd forint értékben költhetnek a felügyeletük alá tartozó cégek tőkéjének rendezésre a már elfogadott kormányhatározatok alapján. A kormány mindezt gazdaságvédelmi kiadások között rejti el, így különösebben fel sem tűnik, hogy nagyságrendileg közel annyi pénzt szívtak fel az állami cégek (478 milliárdot), mint amennyi az egészségügyi eszközbeszerzésekre ment el (581 milliárd forint). Mindezek alapján nem meglepő, hogy az államháztartás hiánya gyorsan hízik, hisz a válság következtében csökkenek az adóbevételek is. A szeptember végi 2270 milliárd forintos hiány, az év végéig akár 3600 milliárd forintra is hízhat, per pillanat ez a kormány nem hivatalos hiánycélja is az eredetileg a 2020-as költségvetésben jóváhagyott 367 milliárd forinttal szemben.