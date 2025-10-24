Egyre több cég szűnik meg az építőiparban

Tavaly Magyarországon 6587 cég szűnt meg az építőiparban, több, mint bármikor korábban. Az utolsó két negyedévben különösen sok céget törölt a cégbíróság, és várható, hogy 2015 sem lesz rózsás az ágazat szempontjából. Egyre többen vélik úgy, hogy idén megtorpan a két éve tartó építőipari növekedés, ami eddig sem ért le a mikro- és kisvállalkozások szintjére – adta közre az Opten céginformációs szolgáltató.