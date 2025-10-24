A lépéssel nem áll le a távol-keleti ország teljes orosz importja, mivel a szállítások nagy része vezetékeken történik. Ugyanakkor lavinát indíthat el, mert India is hasonló intézkedést fontolgat.
Idén elsősorban a személyi jellegű ráfordításokon kell spórolni. Ez alól 30 állami társaság kapott mentességet.
Hadházy Ákos kikutatta, hogy a fideszes politikus a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány kuratóriumi elnökeként vett ki jelentős osztalékokat a korábban ingyen átvett állami cégekből.
Fejenként körülbelül 1,3 millió forintot tehettek zsebre.
A két állami vagyonkezelő cég egy kézbe kerül.
Nem ő az egyetlen állás- és fizetéshalmozó, nyolc állami vállalat pedig biztosan az engedélyezett legmagasabb bért folyósítja a vezetőjének.
Ha nem lép az Orbán-kormány, novemberre a csőd szélére juthat a Főváros Vízművek, miközben a több tucatnyi állami vállalat, és részben a magáncégek – milliárdos veszteségeket okozva – fillérekért jutnak vízhez.
Jelentős, 143 milliárd forintos deficit keletkezett januárban az államháztartásban.
Volt cég, amely azért kapott százmilliárdot, hogy a kamatokból éldegéljen.
A Rubik-kockázáshoz hasonlítható folyamat végén a „cég” (vagy ami marad belőle) beleolvad egy még nem is létező cégbe.
Ebből nem következnek automatikusan az elbocsátások, hiszen a feladatokat valakinek el kell látnia.
Csiribú-csiribá, végkielégítés.
A vagyonminiszter-helyettes az utolsó utáni pillanatban indítványozta három honvédelmi társaság, valamint a Rába és a légiirányítással foglalkozó Hungarocontrol eladásának "ideiglenes" feloldását. Holdingosítanának.
Október 20-ig 479 milliárd forint költöttek állami cégek feltőkésítésre, alapítására, vagy magáncégek megvásárlására.
Július 1-i hatállyal belső ellenőri rendszer kidolgozására kötelezi az állami cégeket a kormány tavaly év végi rendelete.
Az új beruházási ügynökség felügyelné meghatározott értékhatár – információink szerint 400 millió forint - felett az állami és önkormányzati, költségvetési támogatással megvalósított föld feletti beruházásokat.
Új érdekegyeztető fórum alakul, amelynek célja, hogy az állami vállalatok munkavállalóit érintő döntésekről közvetlenül is egyeztethessenek a szakszervezetek.
Népszavazást tartanának az állami cégek vezetői béreinek felső határáról. A szakértőket is megosztja, hogy mikor jár a piacival vetekedő fizetés és mikor "pofátlan" a magas bér.
Január 20-ig ígérte a kormány, hogy összeállít egy béremelési ajánlást a különböző állami tulajdonú vállalatok számára azt követően, hogy a versenyszférában tavaly november végén megegyezés született a 15 százalékos minimálbér és a 25 százalékos garantált bérminimum emelésről.
A Demokratikus Koalíció (DK) szerint az állami cégeknél is végre kell hajtani a béremelést, nem csak a kis- és középvállalkozásoknál.
A kkv-k közel fele tart attól, hogy a bérek kényszerű emelése végül vállalkozások eltűnéséhez vezetnek - ez derül ki a Policy Agenda (PA) felméréséből. A nagyobb cégek, a munkaerőhiány megelőzésére tekintettel, jelentős mértékű béremelést hajtanak végre. Az állami cégek bérrendezéséről - információink szerint - január végén tárgyal a kormány.
Pezsgő tőkepiacot vizionált a jelentette be a Budapesti Értéktőzsdének (BÉT) az új többségi tulajdonos Magyar Nemzeti Bank (MNB) által kinevezett vezetése.
Újabb milliókkal emelte meg néhány állami vezető havi fizetését a kormány – írja az Index. Az állami cégek vezetői már szeptemberben is kaptak fizetésemelést, volt olyan, aki éves szinten akár 30 millió forinttal többet tehetett zsebre a kormánynak köszönhetően.
Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a közelmúltban ellenőrzést folytatott több állami és önkormányzati tulajdonban lévő társaságnál és megállapították, hogy számos gazdálkodási és működési területet rendszerszintű hiányosságok jellemeznek.
Nem jeleskednek a legfontosabb állami vállalatok sem a törvények betartásában, sem az átláthatóságban, miközben az adófizetők pénzén működnek, azzal gazdálkodnak. Legalábbis ez derült ki a Transparency International (TI) legújabb, tegnap nyilvánosságra került vizsgálatából. Az állami vállalatok kifogásolható magatartása melegágya lehet a korrupciónak.
Tavaly Magyarországon 6587 cég szűnt meg az építőiparban, több, mint bármikor korábban. Az utolsó két negyedévben különösen sok céget törölt a cégbíróság, és várható, hogy 2015 sem lesz rózsás az ágazat szempontjából. Egyre többen vélik úgy, hogy idén megtorpan a két éve tartó építőipari növekedés, ami eddig sem ért le a mikro- és kisvállalkozások szintjére – adta közre az Opten céginformációs szolgáltató.
Csak találgatni lehet, hogy mi állhat a fejlesztési tárca felügyelete alá tartozó állami cégek átvizsgálása és a kilátásba helyezett vezetőváltások körül. A legtöbben fideszes belharcokat emlegetnek. A lefejezések feltehetően az MVM-nél zajlanak majd a leglátványosabban.
Az Együtt-PM szövetség a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) vizsgálatát szorgalmazza, miután a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) elrendelte a felügyelete alá tartozó állami tulajdonú gazdasági társaságok teljes átvilágítását.