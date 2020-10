Szombattól egész Lengyelország piros besorolású járványövezet lesz

Roman Prymula szeptember 21-től vezette a tárcát.

– A miniszter viselkedése (...) sokkoló, katasztrofális és megbocsáthatatlan – szögezte le Babis. A miniszterelnök délután találkozik Milos Zeman államfővel, hogy megvitassa vele a kialakult helyzetet. Babis reméli, hogy Prymula utódját rövidesen sikerült megtalálni, és ő már részt tud venni a hétfői kormányülésen. Roman Prymula szeptember 21-től töltötte be az egészségügyi miniszter tisztségét, miután elődje, A dam Vojtech lemondott . Vojtech visszatérését a tárca élére Babis kizárta. Az új korlátozások, amelyek egyelőre novemberig vannak érvényben, a lakosság szabad mozgását is korlátozzák. Kivételt képez ez alól a munkahelyre való eljutás, a szükséges bevásárlás és az egészségügyi központok felkeresése. Az alapszükségleti termékeket árusító boltokon kívül bezárták az összes üzletet és szolgáltatást. A napi igazolt esetek száma egyébként októberben Csehországban sokkal magasabb , mint a jóval nagyobb lélekszámú szomszédos Németországban. Szeptember végéhez hasonlítva a halálesetek száma megduplázódott, a kórházban kezelteké pedig megháromszorozódott. Hasonló módon emelkedik a súlyos esetek száma is.