Ezt Andrej Babis jelentette be a Twitteren.

Magyarország 150 lélegeztetőgépet küld Csehországnak – jelentette be Andrej Babis cseh miniszterelnök pénteken a Twitteren. A lélegeztetőgépeket a cseh tűzoltók fogják átvenni, és egyelőre az állami tartalékalap raktáraiban helyezik el. Onnan szükség esetén a kórházakba szállítják. A cseh hatóságok csütörtökön közölték, hogy Prága segítséget kért az Európai Unió és a NATO tagállamaitól az egyre gyorsabban terjedő koronavírus-járvány leküzdésére. Babis csütörtökön közölte szintén a Twitteren, hogy az Európai Bizottság saját tartalékaiból 30 lélegeztetőgépet küld Prágába. Babis a nap folyamán telefonon beszélt Ursula von der Leyennel, a bizottság elnökével, aki egyben megígérte, hogy felszólítja a többi uniós tagállamot, ajánlják fel szabad egészségügyi kapacitásaikat a cseheknek.

Lubomír Metnar cseh védelmi miniszter szerint a NATO pénteken hoz döntést arról, hogy a szervezet tartalékaiból 60 lélegeztetőgépet küld a cseheknek. A legfrissebb statisztikai adatok szerint a cseh kórházaknak 1932 olyan speciális lélegeztető gépe van, amely bevethető a Covid-19 betegség kezelésénél. Jelenleg a gépek 52 százaléka van használatban. A cseh kormány egy hete 500 darab új lélegeztetőgépet rendelt 250 millió korona (3375 millió forint) értékben. Ezen kívül Csehországban is kifejlesztettek már egy lélegeztetőgépet, amely használható a Covid-19 betegségben szenvedők légzésének segítésére. Ebből a gépből pedig eddig mintegy 200 darab készült. A cseh kormány csütörtökön jóvá hagyta, hogy az EU- és a NATO-tagállamokból segítségként 300 katonai egészségügyi személyzet érkezhessen az országba. A kormánydöntést még a parlamentnek is jóvá kell hagynia, amire valószínűleg a jövő héten kerül sor. Az Egyesült Államok a cseh kérésre már reagált is, és a Nemzeti Gárda 28 olyan orvosát és egészségügyi alkalmazottját küldi Csehországba, akiknek már konkrét tapasztalataik vannak a Covid-19-es betegség kezelésével. Ezek a katonaorvosok várhatóan a jövő hét végén érkeznek Csehországba, és a cseh orvosokkal együtt a prágai katonai kórházban fognak dolgozni.