A spanyol miniszterelnök szerint háromszor annyian fertőződhettek meg az országban, mint amennyit hivatalosan regisztráltak

Együttműködésre kérte a lakosságot, hogy elkerüljék a kijárási korlátozásokat.

Spanyolországban valójában már hárommillió ember fertőződhetett meg az új típusú koronavírussal a járvány kezdete óta, ami a regisztrált esetszám háromszorosa – mondta Pedro Sánchez miniszterelnök televíziós beszédében pénteken.

Hangsúlyozta: a kormány mindenképp el akarja kerülni a tavaszihoz hasonló kijárási korlátozások bevezetését, amikor hónapokon keresztül csak olyan indokkal lehetett utcára lépni, mint például a munkába járás vagy a bevásárlás.

Mint mondta, százezerből 348 ember fertőzött az országban, a cél, hogy ezt a számot 25-re csökkentsék. A spanyol egészségügyi minisztérium pénteki jelentése szerint 24 óra alatt több mint nyolcezer új esetet igazoltak a PCR-tesztek, míg a regisztrált esetszám mintegy 20 ezerrel emelkedett csütörtök óta. A fertőzés eddig 34 752 emberéletet követelt, 655-en az elmúlt egy hétben vesztették életüket. A nap folyamán az ország 17 tartományából és két észak-afrikai exklávéjából öt kezdeményezte hivatalosan a központi kormánynál, hogy területén rendeljen el szükségállapot, amely jogalapot biztosítana a szabad mozgás korlátozásához. Ezek: Asztúria, Baszkföld, Extremadura, La Rioja és Melilla. Éjszakai kijárási tilalom bevezetésére készül Kasztília és León, Murcia, Valencia és több városában Andalúzia is. A fővárost is magába foglaló madridi autonóm közösségben szombat délután jár le a két hete elrendelt szükségállapot, amely korlátozta a ki- és belépést kilenc városban, ahol a legrosszabbak voltak a fertőzöttségi mutatók. A régió azonban nem marad tilalmak nélkül ezután sem: meghatározott zónákat továbbra sem lehet szabadon elhagyni, sem megközelíteni, mivel ott az esetszámok továbbra is meghaladják az 500-at százezer lakosra vetítve. Emellett a tartomány teljes területén éjféltől reggel hat óráig tilos lesz összejöveteleket, például utcai vagy házibulikat tartani. A vendéglátóegységek viszont az eddigi 23 óra helyett éjfélig lehetnek nyitva, a korábban elrendelt 50 százalékos létszámkorlátozás mellett. A baltimore-i Johns Hopkins Egyetem , vagyis a hivatalos péntek esti adatok szerint Spanyolországban 1 046 132 koronavírusos esetet regisztráltak a járvány kezdete óta. Ennek háromszorosát valószínűsítette tényleges esetszámként a kormányfő.