Átlépte az egymilliót a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Franciaországban is

Anze Logar a következő tíz napot házi elszigeteltségben tölti, közvetlen munkatársait is erre kötelezték.

Pozitív lett Anze Logar szlovén külügyminiszteren pénteken rutinszerűen elvégzett új koronavírustesztje, a politikusnak, noha nem mutat tüneteket, a következő tíz napot házi elszigeteltségben kell töltenie, és közvetlen munkatársait is erre kötelezték – jelentette be a szlovén külügyminisztérium. Logar baltikumi körútról tért haza. Keddtől csütörtökig Észtországban, Lettországban és Litvániában járt, ahol hivatali kollégáival tárgyalt. Szerdán Vilniusban Szvjatlana Cihanouszkaja fehérorosz ellenzéki vezetővel, volt elnökjelölttel is találkozott.