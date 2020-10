Pozitív lett a lengyel elnök vírustesztje

Ismét „intenzív szakaszba” léptek a megbeszélések az Egyesült Királyság és az Európai Unió között. Péntek óta Londonban tart, jövő héttől a súlyos járványgócnak számító Brüsszelben folytatódik az egyezkedés.

Üdítő látványt nyújtott csütörtökön Michel Barnier, az Európai Unió Brexit-ügyi főtárgyalója, amikor Eurostarral megérkezett a pompás londoni St Pancras pályaudvarra, természetesen az EU zászlajára emlékeztető arcmaszkot viselve. A főnixmadárként feltámadt tárgyalásokat a francia diplomata még szerdán tette lehetővé az Európai Parlamentben tartott beszédével, amikor nem csak az eszmecsere felgyorsítására és végre a jogi szövegre való koncentrálásra tett ígéretet, hanem azt is kimondta, hogy mindkét félnek engedményeket kell tennie. Londonba érkezésekor Barnier újra hangsúlyozta az „együttes felelősség fontosságát”, hozzátéve: „Minden nap számít”. Ahogy erről a pénteki The Times napilap beszámolt, a Whitehall kormányzati negyedben töltött három nap után százötven brit köztisztviselő és jogász utazik Brüsszelbe, hogy a jogi formába öntött szövegeken dolgozzanak EU-partnereikkel. A szokásosnál népesebb delegációra fokozott biztonsági szabályok vonatkoznak majd, miután a belga főváros Európa egyik legfertőzőbb gócpontjának számít, 100 ezer ember vetítve 1389 regisztrált pozitív esettel. Mint emlékezetes, Barnier és brit hivatali megfelelője, azóta Lorddá kinevezett David Frost már a pandémia kezdetén, márciusban elkapták a Covid-19 vírust. A munkás hétvége előtti szívélyes hangulatban a vezérelv az, hogy a persze még mindig csak „esetleges” megegyezés egyaránt tükrözze az EU autonómiája és az Egyesült Királyság szuverenitása iránti kölcsönös tiszteletet. A dokumentumnak világossá kell tennie, hogy történelmileg és gazdaságilag szorosan összefonódott közeli szomszédok és szövetségesek megállapodásáról van szó. Más országokkal, mint Törökországgal, vagy Ukrajnával ellentétben a szigetország nem fog „konvergálni” az EU-val egy későbbi formálisabb együttműködés reményében. Miután az állami szubvenciókkal és az egyenlő versenyfeltételekkel kapcsolatban az álláspontok közeledtek egymáshoz, változatlanul a halászati kvóták az egyik fő akadálya annak, hogy London és Brüsszel dűlőre jusson egymással. Péntekreggel Stephen Barclay volt Brexit-ügyi miniszter, jelenleg a pénzügyminiszter első helyettese járta körbe a kormány nevében a hírcsatornák stúdióit. A Sky News-nak nyilatkozva a politikus kifejtette, hogy a megszületendő megállapodásnak tartalmaznia kell azt, hogy Egyesült Királyság kontrollt élvez a saját fenségvizei felett, valamint azt a tényt is, hogy elhagyja az EU-t. Mindeközben a brit kormány mesterterve, az új „globális Nagy-Britannia” koncepciója lendület kapott péntek reggel, amikor Liz Truss kereskedelmi miniszter Tosimicu Motegi japán külügyminiszterrel aláírta a két ország közötti „átfogó gazdasági partnerségi szerződést”. A tory politikus asszony értékelése szerint a paktum „rámutat arra, mit tud elérni ez az ország független kereskedelmi nemzetként”. A megegyezés a következő másfél évtizedben több mint 15 milliárd fonttal lendíti fel a két sziget közötti kereskedelmet, míg brit üzleti vállalkozások örülhetnek a Japánba irányuló export 99 százalékában érvényesülő vámmentességnek.