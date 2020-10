Többen meghaltak egy kabuli oktatási központ elleni öngyilkos merényletben

Úgy tudni, hogy majdnem az összes áldozat diák volt.

Legalább tizenhárman meghaltak egy kabuli oktatási központ elleni öngyilkos merényletben szombaton, további harminc sebesültet kórházba szállítottak - mondta el egy afgán tisztségviselő. Úgy tudni, hogy majdnem az összes áldozat diák volt. Szaíd Dzsámi egészségügyi szóvivő szerint a halottak száma tovább emelkedhet. A belügyminisztérium szerint az öngyilkos merénylő be akart jutni egy oktatási központba az afgán főváros többségében síiták lakta, nyugati részén, de a biztonsági őrök feltartóztatták. Ekkor röpítette levegőbe magát. A tálibok egyik szóvivője tagadta, hogy közük lenne a történtekhez. A tálibok és a kabuli kormány között jelenleg tárgyalások zajlanak az afganisztáni konfliktus lezárásáról. Korábban az Iszlám Állam nevű terrorszervezet is több merényletet követett el Kabulban. A dzsihadisták 2018 augusztusában öngyilkos merényletet hajtottak végre egy oktatási központ ellen, amelyben több tucat diák vesztette életét. Az Iszlám Állam hívei számos támadást hajtottak végre az Afganisztánban élő síiták ellen, akikre eretnekként tekintenek. Ugyancsak a környéken található az a szülészeti klinika, amelyet májusban vettek célba a szélsőségesek. Az elmúlt hetekben fokozódott az erőszak Afganisztánban annak ellenére, hogy szeptember elején megkezdődtek a béketárgyalások az afgán kormány és a tálibok között. A tálibok támadásaiban csak a múlt héten 51 civil meghalt és 137 megsebesült - számolt be a kabuli belügyminisztérium szombaton.