Babis: Meg kell hosszabbítani a szükségállapotot Csehországban

Mint a Népszava is beszámolt , élesen bírálta a magyar kormányt az Európai Néppárt elnöke. Donald Tusk szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök „illiberális demokráciáról” alkotott víziója voltaképpen nem más, mint egy „korcs demokrácia” terjesztése. Hozzátette, a magyar miniszterelnök által szorgalmazott demokrácia nem illiberális, hanem egyszerűen beteg. De még az is megtörténhet – hangsúlyozta – hogy a választások egy ponttól kezdve már nem lesznek szabadok. A kritikára a külgazdasági és külügyminiszter is reagált, Szijjártó Péter szerint utóbbi kijelentések elfogadhatatlanok.