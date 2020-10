Füred tóparti területeket vinne, Csopak nem adja

A népszámlálás tízévente ismétlődő, a teljes lakosságot érintő adatfelvétel, amelyben mindenki számára kötelező a részvétel.

Online is kitöltheti a 2021-es népszámlálás kérdőívét az, aki nem akar találkozni a számlálóbiztossal, és a cenzusnál most első ízben a hivatalos nyilvántartásokat, állami adatokat is felhasználják majd, így pontosabb eredmények érhetők el - írta a Magyar Hírlap hétfőn. A jövő évi népszámlálás május elsején kezdődik és június 28-ig tart. A háztartásokba április utolsó napjaiban érkezik meg a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) népszámlálásra felkérő levele, amely tartalmazza azt a lakcímenként különböző belépési kódot, amivel lehetővé válik interneten a kérdőív kitöltése. Azokat, akik május 16-ig nem élnek az online kitöltés lehetőségével, május 17. és június 20. között számlálóbiztosok keresik fel - tájékoztatta a KSH a lapot. A népszámlálás tízévente ismétlődő, a teljes lakosságot érintő adatfelvétel, amelyben mindenki számára kötelező a részvétel. A jövő évi népszámlálásban újdonság lesz a nemzetközi szinten is egyre fontosabb szerepet betöltő hivatalos nyilvántartások felhasználása. Az állami adatok segítségével pontosabb eredmények érhetők el, segítségükkel két népszámlálás között is lehetővé válik a népszámlálási típusú friss információk előállítása. A KSH közölte azt is: a 2021-es cenzus visszatér a régi gyakorlathoz, miszerint az adatszolgáltató nevének megadását is kérik, összhangban a többi uniós tagállam eljárásával. Fontos azonban, hogy a népszámlálás, a KSH többi adatgyűjtéséhez hasonlóan statisztikai célt szolgál, az adatok kizárólag összesítve jelenhetnek meg - írta a lap.