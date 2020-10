„Nincs igény” az oltópontokra, pedig a Fővárosi Önkormányzat szeretné őket

Az ORFK arra sem válaszolt, hogy a kormánytagok mikor, milyen útvonalakon használták a Készenléti Rendőrség gépeit



Idén összesen hétszer használta munkaügyekben Szijjártó Péter a Készenléti Rendőrség helikoptereit - írta meg elsőként a Népszava . A külügyminiszter ugyanakkor duplázott ezzel a számmal: a politikus az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) közlése alapján tavaly is ennyiszer, azaz hétszer repült a szolgálati gépekkel. Ennél jóval szerényebbnek bizonyult Pintér Sándor, aki – bár belügyminiszterként az ORFK-t is irányítja – információink szerint 2019-ben kétszer, idén egyszer sem vette igénybe útjaihoz a rendőrségi helikoptereket.

A hatóság furcsa módon közérdekű adatigénylésünkre sem akarta elárulni, hogy mennyibe kerültek a kormánytagoknak, közöttük a védett személynek számító Szijjártónak biztosított helikopteres utak. Ehelyett – pontatlan megfogalmazásunkba kapaszkodva – azt hangoztatták, hogy a helikopterek üzemeltetési költségét nem a megtett kilométerek, hanem a repülési idő alapján tartják számon. Ám azt a teljesen egyértelmű kérdést figyelmen kívül hagyták, amiben tételes vagy tömbösített elszámolást kértünk a politikusok tavalyi és idei helikopteres útiköltségeiről. Az ORFK arra sem válaszolt, hogy a kormánytagok mikor, milyen útvonalakon használták a Készenléti Rendőrség gépeit; a Belügyminisztériumhoz hasonlóan arra hivatkoztak, hogy ezeket az adatokat nem ők kezelik, ami minimum meglepő, tekintve, hogy a rendőrség adta a helikoptert és a pilótát is Szijjártó és Pintér szállításához. Az állítás azért is sántít, mert tavaly decemberben éppen az ORFK adott részletes tájékoztatást Demeter Márta LMP-s képviselő adatigénylésére, melyben az ellenzéki politikus szintén Szijjártó Péter helikopteres útjairól érdeklődött. Akkor nem csak azt árulták el, hogy Szijjártó 2014 és 2019 ősze között 12 alkalommal használta útjaihoz a rendőrségi légi flottát, de felsorolták azt is, hogy a politikus melyik nap hova repült, és ki adott engedélyt az utazásra. A Demeternek küldött összesítésből az látszik, hogy a külügyminiszter fokozatosan kapott rá a helikopterezésre: 2015-ben és 2017-ben csak egy-egy alkalommal ugrott el Szabadkára és Belgrádba, 2018. június 21–26. között viszont három alkalommal repült így, ebből kétszer a Budapesttől két óra autóútra található Miskolcra. Tavaly és idén pedig már "turbófokozatra" kapcsolt: azt is rendjén valónak érezte, hogy Győrbe, Szekszárdra is egy rendőrségi helikopter bőrülésén érkezzen. Szijjártó Péter tehát az elmúlt hat évben legalább 19-szer vette igénybe a Készenléti Rendőrség légi fuvarjait. Hogy mennyiért, azt a hatóság a jelek szerint nem szeretné nyilvánosságra hozni. Lapunk újabb adatigénylést nyújtott be az utazási költségekről, hiszen bár a miniszterek helikopteres útjait a rendőrség állja, a hatóságot is közpénzből, az adófizetők pénzéből tartják fent.