Zacher Gábor: politikai alapon zajlik a járványkezelés

A hivatalos indok szerint az eddig elmaradt fertőtlenítés és karbantartások pótlása miatt van rá szükség.

A portál az új kancellár és az egyik új rektorhelyettes, Novák Emil körlevelére hivatkozik. Ebben az áll, hogy a kollégiumi elhelyezés biztosított a hosszabbítás ideje alatt is, a munkavállalók home office-ban dolgoznak, bemenni csak a felettes engedélyével lehet, indokolt esetben. A meghosszabbítás időszakában elvégzik az elmaradt fertőtlenítéseket, műszaki karbantartást is. Az egyetem új, gépesített lövész végzettségű kancellára azért rendelte el korábban a szünetet, mert így az egyetem épületeit mindenkinek el kellett volna hagynia. Ám ezt a hallgatók megtagadták és az őszi szünet ellenére tovább folytatódik az oktatás. Korábban a Népszava is megírta , Szarka Gábor azt mondta, a lehető legtovább el fog menni abban, hogy a "belső anarchiát" megszüntesse. Október 23-án tízezrek vonultak utcára és álltak ki az egyetem mellett. Beszámolónkat a demonstrációról ide kattintva olvashatja el.