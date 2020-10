Nem tudni, hogy hány pedagógus fertőződött meg koronavírussal

Komolyabb átcsoportosításra, osztályok összevonására készülnek az intézményvezetők, hogy teljesíteni tudják a miniszteri utasítást, amely lazít is a beutalási renden.

Látványosan nő a járványnyomás és ennek következtében folytatódik a kórházi kapacitások felszabadítása, hogy legyen elegendő ágy a friss covidos betegek fogadásra. Vasárnapra rekord számú fertőzöttet regisztráltak, egyetlen nap alatt 3149-cel nőtt a betegek száma. Mintegy tizedük került kórházba, így vasárnap már 2449 beteget ápoltak fekvőbeteg intézményben. A járvány egyre kiterjedtebb. Információink szerint a covid-betegeknek fenntartott intenzív ágyaknak már csak alig valamivel több mint negyede üres. A foglaltak felén, 221-en lélegeztető gépre szorulókat kezelnek. Az egyre növekvő esetszám miatt Kásler Miklós szakminiszter pénteken utasításban kötelezte a kórházakat arra, hogy újabb ágyakat szabadítsanak fel a koronavírus fertőzöttek ellátására. A lapunk birtokába került dokumentum szerint a járványellátásra kijelölt intézményeknek jövő hét péntekig már a férőhelyeik 30 százalékát kell az igazolt, illetve a gyanús covidosok fogadására fenntartani. Az ellátásra újabb hat kisebb városi kórházat (a vácit, a ceglédit, az esztergomit, a hatvanit, a bajait, és az orosházit) is megnyitották. Ezeknek egyelőre az ágyaik húsz százalékát kell erre a célra üresen tartaniuk. A gyanús és igazolt fertőzötteket alapesetben a területileg illetékes kórház fertőzőbetegeket ellátó osztályára viszik a mentők, illetve a megyei kórházak infektológiai osztályára. A legsúlyosabb eseteket a fővárosban a Dél-pesti Centrumkórházba, az Országos Korányi és Pulmonológiai Intézetbe, valamint az Új Szent János Kórház Kútvölgyi Tömbjébe szállítják. Noha Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a legutóbbi kormányinfón azt mondta, hogy a kórházi ágyak 47 százaléka jelenleg is üres, így a most elvárt 30 százalékos ágyfelszabadítás nem tűnik lehetetlennek. Ám a Népszava által megkérdezett intézményvezetők szerint ehhez már átcsoportosításra, komolyabb szervezésre, osztályok összevonására lehet szükség. Az üres ágyakat „tömbösíteni” kell, hogy a fertőzés gyanúsak ne keveredjenek a többi beteggel. Az is nehezítheti a feladat teljesítését, hogy míg igazolt betegből lehet többet is egy kórteremben elhelyezni, addig a fertőzött gyanúsakat izoláltan, azaz külön-külön szobákba kell fektetni. Így gyakran előfordul, hogy négy-öt ágyas kórtermekben csak egy páciens fekszik. A miniszteri utasítás lazít is a beutalási renden. Már nem feltétlenül kell minden kórházba utalt gyanús vagy igazolt beteget a speciális ellátásra szorulóknak kijelölt intézményekbe szállítani, csak azokat, akiknek az adott kórházban nem biztosítható a megfelelő ellátása. Azaz már bármelyik kórházban ott tarthatják az enyhe és középsúlyos betegeket, csak a súlyosakat kell a kijelölt covid kórházba tovább vinni. Sőt a panasz és tünetmentesek otthonukban maradhatnak, nekik viszont naponta ajánlott felhívniuk a háziorvosukat, hogy az az állapotukat kontrollálja. A kórházba kerülő gyanús pácienseknél kötelező elvégeznie az intézménynek a PCR tesztet.