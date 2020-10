Chile végleg szakított a sötét múlttal

A rendőrök kérték meg végül, hogy tartsa be a kormány járványügyi előírásait és járjon el az egyház ajánlásai szerint.

Szlovákiában egy galgóci járásbeli településen a Facebookon templomába invitálta a híveket a helyi katolikus pap. Közölte, hogy vasárnap hajnali négykor szentmisét tart. Bejegyzéséről azonban a rendőrség is értesült – írja a Parameter.sk . A posztban azt írta, hogy 4.30-kor áldozni is lehet, és felhívta a figyelmet arra is, hogy megvásárolhatják a 2021-es naptárakat, amivel a plébánia működéséhez járulhatnak hozzá. A rendőrség is értesült róla, és még szombaton este meglátogatták a rendőrök a papot. Arra kérték, hogy tartsa be a kormány járványügyi előírásait és járjon el az egyház ajánlásai szerint. Nem sokkal később a helyi polgármester is arra kérte a híveket, hogy gondolják meg, részt akarnak-e venni egy ilyen szentmisén, miközben épp egy elszabaduló járvány közepén vagyunk. A pap végül megígérte, hogy nem tartja meg a szentmisét. November elsejéig kijárási tilalom van az országban . Eszerint az emberek továbbra is járhatnak a munkahelyükre, ugyanakkor csak a lakhelyükhöz legközelebbi élelmiszerboltokat vagy gyógyszertárakat kereshetik fel. Engedélyezett az orvosok felkeresése is, a temetőlátogatás viszont tilos, ami a közelgő halottak napja miatt érzékenyen érinti a lakosságot.