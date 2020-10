Csak a szezon közepét radírozná ki Babos

Idén is szép sikereket ért el párosban, azonban nem tett le arról, hogy egyéniben is maradandót alkosson.

Az immár négyszeres felnőtt páros Grand Slam-bajnok Babos Tímea megtartotta szokásos évzáró sajtótájékoztatóját, amelyen az újságírók ezúttal a járványhelyzet miatt online vehettek részt. A 27 éves soproni teniszező 2020-bam Kristina Mladenoviccsal megnyerte az Australian Opent és a Roland Garrost, a US Opent viszont önhibáján kívül nem nyerhette meg.

„Sajnálom a US Opent (melyről partnerének koronavírusos kontaktja miatt kizárták őket – szerk.), mert szerintem a három Grand Slam közül azt lett volna legkönnyebb megnyerni. Érthetetlen döntés volt, mert csak negatív tesztjeink voltak, de ezzel már nem igazán foglalkozom. Hivatalosan idén veretlenek maradtunk Grand Slam-tornán, ez azért tök jó” – jelentette ki mosolyogva az egyéni világranglista 111. helyezettje, aki a koronavírus-járvány megérkezte utáni időszakról is szót ejtett. „Hat hétig nem teniszeztem, megmondom őszintén, ennek eleinte nagyon örültem. Ez a tizedik évem a profik között, előtte ott volt már a junior korszakom, korábban nem fordult elő velem, hogy ennyi időt tölthettem itthon. Jól éltem meg az elején, de aztán ahogy elkezdtem edzeni, nem tudtam, hogy mire, ez egy nehezebb periódus volt. Aztán ahogy tudtuk, mire készülünk, visszajött a motivációm. Nagyon furcsa év volt: jó volt a kezdés, jó volt a zárás. Szerintem mindenki úgy van vele, kiradírozná 2020-at a naptárából, én mondjuk csak a középső időszakot” – mondta nevetve Babos. A magyar teniszező a közelmúltban edzőt váltott, az amerikai Michael Joyce helyett immár Thomas Drouet irányítja a felkészülését. A monacói szakember korábban négy és fél évig dolgozott együtt Babossal, 2018-ban szeptemberében váltak el útjaik, mert úgy érezték, elfáradt a szakmai kapcsolatuk. „Ez egy nagyon nehéz döntés volt, mert Michaelt nagyon szeretem. Mindig olyan emberekkel próbálok együtt dolgozni, akiket emberként is becsülök, nemcsak a munkájukat. A márciustól szeptemberig tartó időszak nagyon más volt, nem tudtunk találkozni, szerencsére édesapám be tudott nekem segíteni, tudtam edzeni valamilyen szinten. Én nem tudtam menni Amerikába, Michael nem tudott idejönni, ez sok kérdést felvetett. A sors fintora, hogy Thomas bejelentkezett nálam, mert ő is hasonló helyzetben volt a kínai tanítványával és mondta, mi lenne, ha eljönne Magyarországra és dolgoznánk együtt pár napot a US Open előtt. Tíz napot beszéltünk meg első körben, amiből itthon négy hét lett. Ő szakmailag közelebb áll hozzám, és a Roland Garros után eldöntöttem, hogy vele folytatom” – fogalmazott Babos, aki hozzátette, különösen egyéniben szeretne javulni, éppen ezért szükségszerűnek érezte, hogy meghozza ezt a döntést. „Thomasnak az a legfontosabb, hogy motivált legyek, olyan mentalitást képviseljek, amit anno. Legyek nagyon pozitív, akarjak napról napra jobb lenni. Onnantól kezdve csak idő kell, mert a játéktudásom nem oda való, ahol most vagyok a ranglistán.”

A magyar teniszező nem pihenhet sokáig, a napokban elkezdi az edzéseket a január 18-án kezdődő Australian Openre. Négy-öt hetes felkészülés után érkezhet majd meg Ausztráliába, ahol két hét karantén vár rá. Egyelőre úgy néz ki, hogy nincs megoldott edzéslehetőség, úgyhogy még rengeteg a kérdőjel a jövőt illetően.