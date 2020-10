Elégedetlenek a budapestiek azzal, ahogy az országban mennek a dolgok

A megkérdezettek egy jelentős hányada, 41 százaléka mondta azt, hogy egyáltalán nem elégedett azzal, ahogy az ország ügyei alakulnak.

Kevesebben vannak azok a budapestiek, akik elégedettek azzal, „ahogy az országban mennek a dolgok”, mint azok, akik szerint a főváros ügyei jól alakulnak – derül ki a Publicus Intézet lapunk számára készített szeptember végi felméréséből. Míg az előbbi kérdésre a fővárosi válaszadók 39 százaléka mondta azt, hogy teljes mértékben vagy inkább elégedett, az utóbbira 42 százalék válaszolt igennel. Ugyanakkor a megkérdezettek egy jelentős hányada, 41 százaléka mondta azt, hogy egyáltalán nem elégedett azzal, ahogy az ország ügyei alakulnak. A fővárosi fiatalok a legelégedetlenebbek az ország ügyeinek alakulásával.



Nagy az eltérés számokban, ha aszerint nézzük a felmérés eredményeit, hogy a budapesti válaszadók melyik pártnak a támogatói. A fideszes szavazók alig 7 százaléka elégedetlen azzal, ahogy az Orbán-kormány irányít, az ellenzékiek 75 százalékának viszont nem tetszik a kabinet tevékenysége. Jóval kisebb az eltérés a két tábor álláspontja között, ami a budapesti helyzet alakulását illeti: még a fővárosban élő kormánypártiak 38 százaléka is elégedett a Karácsony Gergely főpolgármester vezette városháza munkásságával, a budapesti ellenzékiek körében ez az arány 43 százalék.



Érdekes, hogy az ellenzéki összefogáshoz csatlakozó Jobbik és Demokratikus Koalíció budapesti hívei közel annyira elégedetlenek (55, illetve 60 százalék) a főváros helyzetének alakulásával, mint a fideszesek (62 százalék). Ugyanakkor a fővárosi momentumosok kiugróan (65 százalék) elégedettek, de az MSZP-sek fele is ezt mondja magáról. A DK-támogatók reakciója azért is meglepő, mert több kerületi polgármestert is ad a párt, Gy. Németh Erzsébet személyében pedig főpolgármester-helyettesük is van. Egyébként a különutasságát hangsúlyozó Magyar Kétfarkú Kutya Párt budapesti szavazóinak tetszik a legkevésbé, ami a fővárosban zajlik: 69 százalékuk elégedetlen. A Publicus rákérdezett arra is, mi a véleményük a budapestieknek a fővárosi vezetés legutóbbi intézkedéseiről. A válaszadók mindössze 18 százaléka támogatja teljes mellszélességgel a kerékpársávok kialakítását, relatív többségük (45) százalék az autósok pártján áll. A legkevésbé a fideszesek (8 százalék), a leginkább a momentumosok (48 százalék) támogatják a keréksársávok elkülönítését. Ennek fényében nem meglepő, hogy a kormánypárti politikusok korábban élesen támadták az intézkedés miatt a főpolgármestert.



A fideszesek jelentős része egyébként azon a véleményen van, hogy vissza kellett volna állítani a járvány előtti helyzetet, amikor nem volt semmilyen kerékpársáv a Nagykörúton. Ugyanakkor a budapestiek 47 százaléka úgy véli, mindenképpen és jelentős mértékben csökkenteni kellene a belvárosi kerületek autós forgalmát, 83 százalékuk azt gondolja, ennek a legjobb módja a közösségi közlekedés fejlesztése, és 43 százalékuk híve az általános dugódíjnak.