Az amerikai szenátus megszavazta Amy Coney Barrett alkotmánybíró jelöltségét

Éjszakai kijárási tilalmat vezetnek be szerdán Csehországban - döntött hétfőn este a cseh kormány. Roman Prymula egészségügyi miniszter szerint az új óvintézkedés egyelőre november 3-ig, a jelenlegi szükségállapot lejártáig érvényes. A kormányrendelet szerint este kilenc órától reggel ötig a csehek bizonyos meghatározott kivételekkel - ilyen egyebek között a munkahelyre utazás vagy egészségügyi probléma - nem hagyhatják el lakhelyüket. A kutyák sétáltatása közben is legfeljebb 500 méterre lehet eltávolodni a lakhelytől. Roman Prymula szerint tovább szigorodnak a kiskereskedelmet és a vendéglátóipart érintő eddigi korlátozások. Ezentúl vasárnap minden kiskereskedelmi egységnek zárva kell tartania, míg hétközben legkésőbb este nyolckor az eddig nyitva tartó üzleteket is be kell zárni. Andrej Babis miniszterelnök már a hét végén jelezte, hogy a két hete hozott, jelenleg érvényben lévő óvintézkedések nem hatékonyak, illetve nincsenek következetesen betartva, ezért a kormány további szigorításokat tervez, hogy megfékezze a koronavírus-járvány terjedését Csehországban. A kormány kedden rendkívüli ülésen várhatóan dönt arról is, hogy felkéri a képviselőházat a szükségállapot meghosszabbítására. A cseh kormány október 5-én hirdetett szükségállapotot, amely november 3-ig van érvényben. A hatályos szabályok szerint a szükségállapot meghosszabbításáról azonban a kormány nem dönthet egyedül, ehhez a képviselőház támogatását kell kérnie. A szükségállapot jogi lehetőséget ad a kormánynak, hogy gyorsabban és egyszerűbben tudjon fellépni a koronavírus-járvány ellen. A járvány a hivatalos beismerés szerint is most már gyakorlatilag ellenőrzés nélkül terjed az egész országban. Csütörtöktől korlátozva van a kiskereskedelem, a szolgáltatások egész sora, és korlátozták a szabad mozgást is. Az arcmaszk viselése mindenütt kötelező. Bezártak a vendéglők, az iskolák áttértek a távoktatásra, szünetelnek a kulturális és a sportrendezvények.