200-nál is több fertőzöttet találtak egy Veszprém megyei szociális intézményben

Ennek ellenére a magyar kormány a jószomszédi viszonyra törekszik.

Kedden épp Algériába indult a külgazdasági és külügyminiszter, de előtte még a felszállás előtt megosztott pár gondolatot a kiéleződő magyar-ukrán konfliktusról is. Mint a Népszava is beszámolt Szijjártó Péter vasárnap közösségi oldalán biztatta a kárpátaljai magyarokat arra, hogy szavazzanak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség politikusaira és Babják Zoltán beregszászi polgármester-jelöltre. Erre válaszul Ukrajna kitiltott két magas rangú magyar tisztségviselőt. Az ukránok ugyanis úgy gondolják, a magyar fél ezzel beleavatkozott az ukrán belpolitikába. Emellett a kijevi magyar nagykövetet is bekérették.