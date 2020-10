Müller Cecília: fokozatosan készülünk szigorítani

A tisztifőorvos szerint a 63 elhunyt és a kórházban ápoltak száma is arra utal, hogy a járvány felszálló szakban van.

A tömegrendezvényeken résztvevők tartsák be a járványügyi szabályokat

- hangsúlyozta az országos tisztifőorvos az Operatív Törzs napi tájékoztatóján. Müller Cecília azt mondta, a 63 elhunyt és a kórházban ápoltak száma is arra utal, hogy a járvány felszálló szakban van. A maszkviselés fontosságára hívta fel a figyelmet. Egyúttal jelezte, fokozatosan készülnek szigorítani. Mindenkit arra kért, csökkentse a kontaktusok számát és ne menjen olyan tömegrendezvényre, amelyre nem muszáj. "Ne felejtkezzünk meg azokról a jól bevált intézkedésekről, amik az első hullám alkalmával már jól berögzültek és mindenki számára ismertté váltak, bármennyire egyszerűnek hangzanak ezek" - fogalmazott, majd hozzátette: csak együtt, közösen lehet ellaposítani a járványgörbét. Ahhoz, hogy az egészségügy jó teljesítményt tudjon nyújtani, nagyfokú fegyelmezettségre van szükség.

A területi adatokat ismertetve elmondta, Budapesten, Pest megyében és Borsod megyében van a legtöbb fertőzött, Jász-Nagykun-Szolnok, Veszprém, és Zala megyékben terjed a leggyorsabban a vírus.

Az operatív törzs műveleti központjának vezetőhelyettese pedig az Országgyűlés által elfogadott, szigorúbb bírságolási szabályokat ismertette. Ennek értelmében - aki önkényesen elhagyja a karantént - 150 ezer forintos bírságot is kaphat, akár egy nap többször is. Ennek mértéke egy nap alatt azonban csak 600 ezer forint lehet. A rendőri intézkedésekről szólva Kiss Róbert alezredes elmondta, az elmúlt egy napban 48 ilyet kezdeményeztek, ebből 17 esetben tömegközeledési eszközön. A többség esetében elég volt a figyelmeztetés, egy esetben tettek szabálysértési feljelentést. Müller Cecília az RTL Klub kérdésére arról is beszélt, nem látják, mikor jön el a számokban egy "megnyugvás". Arra nem válaszolt, milyen esetszámnál fognak ismét szigorítani. Hozzátette, ez nem helyettesíti az egyéni felelősséget, vagyis a szabályok betartását.