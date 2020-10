Rizikós játék a kalandpark

Bár a működtetésnek szigorú szabályai vannak, sok múlik az üzemeltetőkön.

Nagy a szórás a hazai kalandparkok között a tekintetben, melyik veszélyesebb és melyik kevésbé – tudtuk meg szakmai forrásokból, a minapi halálos kimenetelű gyöngyösfalui tragédia kapcsán. Ugyan a létesítmények kialakításának és üzemeltetésének igen szigorú szabályai vannak és a fogyasztóvédelem is folyamatosan ellenőrzi, ám így is rendkívül sok múlik az üzemeltetőkön. Azon, hogy minél olcsóbban próbálja kiépíteni és működtetni a parkot, vagy a maximális biztonságra törekszik, ami azonban jóval több költséggel és nehézséggel jár. A vélekedések szerint a hazai kalandparkok bő fele esik az előző kategóriába, azaz, ahol az üzemeltető ugyan papíron minden előírásnak megfelel, ám igyekszik minél kevesebb pénzből letudni a kötelezettségeit. Erre utal, hogy a fogyasztóvédők évenkénti felülvizsgálatán a kalandparkokban található pályák negyede-harmada fennakad üzemeltetési hiányosságokon, igaz, ezek többnyire „papírproblémák”: a működtetéshez kapcsolódó dokumentációk hiányosságait jelentik. Ez önmagában még nem vezethet balesethez, azonban a minél olcsóbb üzemeltetésre való törekvés egy pillanatnyi emberi mulasztással együtt már súlyosan megbosszulhatja magát, adott esetben tragédiához is vezethet. Szakmai körökből úgy rebesgetik: a múlt hét csütörtöki tragédia előtt is több súlyos baleset történt, ám azokat nem kapta fel a sajtó. A kalandparkokkal kapcsolatos veszélyekre 2016 májusában a csillebérci létesítménynél történt baleset hívta fel a figyelmet. Akkor egy gyerek törte a kezét és nyolc másik szenvedett kisebb sérülést, amikor leszakadt alattuk egy három méter magasan kifeszített mászóháló. Az ügyben az I. és a XII. kerületi ügyészség tavaly emelt vádat Budai Központi Kerületi Bíróságon foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt a kalandpark üzemeltetőjével és egy animátorral szemben és pénzbüntetés kiszabására tett indítványt. Az ügyben november közepén lesz tárgyalás, ahol tanúkihallgatásokra és az igazságügyi mérnökszakértő meghallgatására kerül majd sor. A vádirat szerint a baleset amiatt következett be, mert a kötélháló nem rendelkezett a szükséges minőségtanúsítvánnyal, anyaga pedig erősen elhasználódott, több alkalommal javították, az üzemeltető a szükséges biztonsági előírásokat nem tartotta be, míg az animátor a használatba vétel előtti tájékozódási, engedélykérési kötelezettségét mulasztotta el. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az eset kapcsán rendkívüli vizsgálatot rendelt el az országban működő összes parkban. Azonban a tárca közleményéből kiderül: lényegében arra adtak utasítást a kormányhivataloknak, hogy ellenőrizzék ugyanazt – a berendezések megfelelőségi tanúsítványait, vagy éppen a kezelő személyzet biztonságos működtetéshez szükséges képesítési igazolásainak meglétét –, amit egyébként is évente meg kell, hogy tegyenek. Ennek ellenére az akkor elrendelt rendkívüli célvizsgálaton hirtelen egy sor hiányosságot találtak: az ellenőrzött 203 eszköz fele nem felelt meg az üzemeltetési feltételeket előíró jogszabályoknak, a több mint hetven akkor leellenőrzött park közül ötben olyan súlyos szabálytalanságok voltak, hogy rögtön be is záratták, egynél pedig maga a tulajdonos döntött a bezárás mellett.