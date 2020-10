Bezárnak az éjszakai szórakozóhelyek Oroszországban

A diktátor szerint Fehéroroszországnak terrorista fenyegetésekkel kezd szembesülni.

"Hogyan lehetne másképp értékelni azt, hogy bemásznak a vasútvonalakra és blokkolják a biztosítóberendezéseket??!!" (A diktátor ezzel azokra az értesülésekre utalt , amelyek szerint több szabotázsakció is történt az ország vasúthálózatán. Közlések szerint ismeretlenek olyan rövidzárlatokat idéztek elő, amelyek blokkolják az ún. sínáramköröket, így az automatika azt jelzi, foglalt az adott vágány, miközben nincs is ott vonat - A szerk.) Lukasenka szerint ezek az akciók súlyos balesetekhez, katasztrófához és sok ember halálához vezethetnek. "Ezek a terrorizmus jeleit mutató szervezett bűnözői csoportok cselekedetei, amelynek fenyegetésével most kezdünk szembesülni." - fogalmazott.